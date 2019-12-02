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和潤公開申購中籤率約4.5% 每張現賺9.5萬元

2019-12-02 17:19經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

和潤企業（股票代號6592）預計12月9日掛牌上市，除了競價拍賣創超額認購2.76倍紀錄之外，更吸引民眾參與公開申購，總申購筆數達98萬6,962筆，凍結資金超過520億元，創近十年公開申購筆數最大量紀錄，以公開承銷44,222張估算，中籤率約4.5%；和潤每股掛牌承銷價53元與今(2)日147.95元收盤價比較，價差高達179%，等於中籤每張現賺9.5萬元。

和潤將上市掛牌，採競價拍賣及公開申購方式辦理股票承銷，其中競價拍賣股數為10萬1,081張，公開申購股數為44,222張，競價拍賣合格標單達27.92萬張，超額認購比為2.76倍，法人投標數占總投標數46.6%，得標價最高為每股125元，最低60.88元，均價69.86元。

和潤掛牌案引來資本市場高度關注，帶動民眾申購熱，統計11月27~29日申購期間，總申購筆數98萬6,962筆，創近十年公開申購筆數最大量的紀錄；主辦承銷台新證券表示，和潤今日興櫃收盤價147.95元，較承銷價53元有高達179.15%的價差，由於母公司和泰近來業績股價也有亮眼的表現，市場對於和潤未來獲利有所期待，因此能在短短個申購交易日內，吸引投資人大量申購熱潮。

和潤主要從事分期付款銷售、租賃業務及應收款收買及管理服務，根據White Clake Group 2019年出版之統計全球分期與融資租賃業務市場規模從2013年的8.8兆美金，至2017年達到12.8兆美金，題示全球分期與融資租賃市場的成長動能穩健，從和潤2016~2018年及2019年上半年度業績變化可看見這個趨勢；在分期及租賃業務業績暢旺下，相對使承作金額逐年提高，按期認列利息收入與融資租賃收入持續穩定成長。

和潤預計12月3日將公布公開承銷抽籤的中籤名單，以每股承銷價53元和今日興櫃收盤價147.95元來計算，價差高達94.95元，等於中籤者一張現賺94,950元；如果是參與競拍的投資人，則要看實際標的的價格來推算。

興櫃認購

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