申購近百萬筆 和潤創史上最大參與量
和潤企業（6592）日前創下競拍合格投標量近28萬張，超額認購達2.76倍的市場創高紀錄後，帶動這波股民申購浪潮，在11月27~29期間總申購筆數高達986,962筆，凍結資金超過520億，再創近十年公開申購筆數最大量的紀錄。
主辦承銷台新證券表示，和潤企業2日興櫃盤中價為147元，較承銷價53元有高達177.3%的價差，加上母公司和泰近來業績股價也都有亮眼的表現，市場對於和潤企業未來獲利也有所期待，也因此能在短短三個申購交易日內，吸引了投資人大量申購熱潮。
和潤企業公司主要從事分期付款銷售、租賃業務及應收款收買及管理服務，根據White Clake Group 2019年出版之統計全球分期與融資租賃業務市場規模從2013年的8.8兆美金，至2017年達到12.8兆美金，題示全球分期與融資租賃市場的成長動能穩健，而從和潤企業2016~2018年及2019年上半年度之業績變化也可看見此趨勢。可見在該公司分期及租賃業務業績暢旺下，相對使承作金額逐年提高，隨之按期認列利息收入與融資租賃收入持續穩定成長。
此外，和潤企業新承作的分期與租賃業務會認列為應收票據及帳款，並攤銷至每期的利息、租賃與勞務收入，合計貢獻 9M19 93%的營收。該公司應收分期票據及帳款一般約 36 個月攤銷，若每年新承作額度的增加速度大於攤銷速度，應收總額將隨之增長，從和潤企業承作金額與應收分期票據及帳款近三年的 CAGR （年複合成長率）分別達 16%與 12%來看，公司未來營收成長能見度高。
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