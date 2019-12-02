申購近百萬筆 和潤創史上最大參與量

2019-12-02 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／即時報導



和潤企業（6592）日前創下競拍合格投標量近28萬張，超額認購達2.76倍的市場創高紀錄後，帶動這波股民申購浪潮，在11月27~29期間總申購筆數高達986,962筆，凍結資金超過520億，再創近十年公開申購筆數最大量的紀錄。

主辦承銷台新證券表示，和潤企業2日興櫃盤中價為147元，較承銷價53元有高達177.3%的價差，加上母公司和泰近來業績股價也都有亮眼的表現，市場對於和潤企業未來獲利也有所期待，也因此能在短短三個申購交易日內，吸引了投資人大量申購熱潮。

和潤企業公司主要從事分期付款銷售、租賃業務及應收款收買及管理服務，根據White Clake Group 2019年出版之統計全球分期與融資租賃業務市場規模從2013年的8.8兆美金，至2017年達到12.8兆美金，題示全球分期與融資租賃市場的成長動能穩健，而從和潤企業2016~2018年及2019年上半年度之業績變化也可看見此趨勢。可見在該公司分期及租賃業務業績暢旺下，相對使承作金額逐年提高，隨之按期認列利息收入與融資租賃收入持續穩定成長。