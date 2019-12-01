飆股的故事／昱泉將迎新團隊 市場寄厚望

2019-12-01 00:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔



遊戲研發商昱泉受惠新團隊即將入主題材發酵，近期股價剽悍，自11月14日波段低點18.1元起，僅11個交易日股價大漲49%，成為市場注目焦點，並牽動國內遊戲族群股價表現。 昱泉股價走勢 圖／經濟日報提供 分享 facebook 昱泉小檔案、每股純益，小叮嚀 圖／經濟日報提供 分享 facebook

昱泉於1984年成立，為國內老牌遊戲公司，曾推出《流星蝴蝶劍》、《M2神甲奇兵Online》等膾炙人口的線上遊戲，頗受市場好評；昱泉在2016年股東會後，由遊戲營運商唯數接手經營，原董事長曹約文轉任榮譽顧問，唯數許書綺接任昱泉董座。

不過，隨過去幾年遊戲產業典範從PC端轉移智慧手機，昱泉因轉型過慢，錯過卡位市場的絕佳時機，加上遊戲開發腳步不夠快速，至今已連續虧損七年，今年前三季每股虧損2.28元，預料全年可能持續虧損。

然而，就在昱泉營運面臨艱困之際，日前昱泉召開重訊記者會，宣布大股東唯數已申讓所有持股給新團隊大敦投資公司及二位自然人，總交易金額2.93億元，未來昱泉經營權將易主，引發遊戲業界高度議論。

據悉，大敦投資公司背後股東為位於台中的新力旺國際控股公司，負責人為莊周文，主要業務為商務地產、娛樂觀光及金融投資等，近年亦積極針對遊戲開發、AI大數據投資布局。

遊戲業界人士指出，大敦投資公司團隊確實並非國內傳統的遊戲業內團隊，未來昱泉經營方向是否會改變，有待後續觀察；唯一可確定的是，唯數出脫持股後，不僅獲利1億多元，且能更專注在自身遊戲營運本業，算是這波交易中最大贏家。

昱泉原先股權結構中，唯數是昱泉最大股東，持股比25.37%，唯數占昱泉兩席董事，浩鑫為昱泉第二大股東，持股比率5.39%，其餘股權則在外流通，多數是小股東。

本次大敦投資公司接手唯數所有股權後，預計明年2月召開股東臨時會全面改選。昱泉財務長徐瑞雯表示，希望維護股東權益，引進新投資人，除現有遊戲開發外，未來也將朝區塊鏈、AI大數據分析發展。

法人表示，遊戲市場競爭激烈，昱泉雖是國內罕見的遊戲研發商，但已連續虧損七年，營運狀況並未明顯好轉，因此短線股價飆漲，很可能只是市場對新團隊的期待衍生，但對投資人而言，承擔的風險也相當高。

此外，由於遊戲公司受寒暑假淡旺季及是否有新產品影響，單月營收容易暴漲暴跌，因此股價起伏也較劇烈，加上昱泉屬於遊戲研發公司，若新產品授權不順或延遲上市，很可能影響營收狀況，風險較一般遊戲通路商、遊戲營運商更大。

至於籌碼面，因昱泉長期營運表現不佳，因此土洋法人大多並未著墨；其中，投信、自營商均無進出，外資也是零星張數買賣。