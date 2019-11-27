法說行情擊鼓 生技股多檔亮燈

2019-11-27 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



生技股近期不少個股舉辦法說會，在法說行情擊鼓下，類股近日屢躍盤面重心。買盤點火達爾膚（6523）、亞獅康-KY、聿新科，3檔個股早盤即亮燈鎖住漲停，另外包括下周將舉辦法說會的康友-KY、大學光也獲買盤青睞，康友-KY盤中來到216元，漲幅9%，大學光盤中來到71.8元，漲幅近4%。

在多檔個股表態下，台灣生技指數盤中來到4,691.87點，漲幅1％。

達爾膚在雙11業績告捷下，11月營收可望有顯著成長。達爾膚表示，今年以來積極落實深化經營兩岸線上策略執行，尤其大陸市場在與策略合作夥伴共同努力下，重點電商平台的布局更加完善，本月在大陸「雙11」購物消費旺季帶動下，有助於拉升DR.WU在大陸醫美保養市場的占有率表現，並驅動整體營運持續向上成長。

達爾膚表示，今年前三季台灣及大陸市場營收比重分別為67％及29％，其中，台灣線上的營收有明顯逐季成長，且皆較去年同期上升的趨勢，主要除了專注研發「高效能」、「低敏感」的專業保養品，以每年15％的更新速度推出新產品的策略奏效，今年亦透過波段式的線上活動操作，提升消費者互動體驗，也帶動業績表現。

達爾膚並看好隨著進入美容保養產業消費旺季，電商平台的拉貨力道將持續增溫，並對整體營運帶來正面的挹注。

康友-KY第3季每股稅後純益（EPS）2.32元，是上市以來最差成績，主要是因一次性提列資產減損。

不過，公司表示，最壞的情形已過，印尼帝斯在9月才完全取得二張禽流感藥證，後續將盡快取得二價疫苗及三價疫苗藥證，且其它藥證也已陸續申請中，配合通路的擴展，已積極與大型養雞業者洽談合作下。

第4季帝斯逆向因子大幅減少，明年則可漸入佳境，由阻力變助力。