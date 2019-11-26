親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香港逆轉勝！壓倒性的民意，能否迫使港府讓步？

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭 還有這新色

東元小金雞東捷資訊 估12月下旬上櫃

2019-11-26 17:06經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

東元旗下東捷資訊（6697），今（26）日舉辦上櫃前業績發表會。東捷資訊主要業務包括物聯網應用服務、企業資訊委外服務（ERP整合規劃與企業e化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理與郵務資料整合）等，客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位，預計12月下旬正式掛牌上櫃。

東捷資訊為SAP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關）ERP服務商，並為微軟、Cisco、Dell等大廠的指定合作夥伴；胡連、矽格、台郡、國巨等上市櫃公司，亦為其客戶。東捷資訊今年前三季稅後純益約4,700萬元，年增23％；每股純益（EPS）2.05元，優於去年同期1.89元。

東捷資訊今年前三季稅後純益，已優於去年，董事長高尚偉直言，「今年表現會比去年更亮眼！」他指出，成長動能主要來自智慧工廠訂單，今年營收占比約10%，兩岸政府補助帶動「工業4.0」需求，明年來自兩岸智慧工廠的營收，預計占整體智慧工廠25%；現有ERP事業維持穩定，不過今年增加三家汽車零組件廠導入ERP，業績增添成長動能。

隨著企業在面臨高度競爭下亟需多樣化的數位轉型需求，東捷資訊以「客製化服務」做為優勢。東捷資訊表示，其能協助客戶從業務流程規劃、應用軟體導入與上線後維運，到SAP系統管理等，改善企業內部流程，提升營運效率。此外，公司也提供郵件資料整合、帳單列印委外等服務。

物聯網應用發展，為東捷資訊下一步最重要的事業發展規劃，其中包含智慧製造、智慧物流與智慧餐飲等，已擁有長春英利、宅配通、摩斯漢堡、東元集團等指標性客戶。東捷資訊副總經理劉新正表示，物聯網應用是明年最主要成長動能，中美貿易戰情勢也逐漸趨緩，加上台商返台建廠、5G基礎建設建置，可望帶動內需市場需求。

東捷資訊指出，目前除積極開發及代理「物聯網結合AI」的解決方案，以提升在智慧化服務的能量外，也持續開拓汽車零組件ERP、機電業智能製造市場，搶攻物聯網創新應用商機。看準新平台經濟、大數據、AI、工業互聯網商機崛起，將在智慧工廠相關領域中提供客製化、OT到IT一條龍式的整合型解決方案，進一步擴大智慧製造的成長與市占率，提升國際化營運動能。

東元旗下東捷資訊預計今年12月下旬上櫃。記者蔡銘仁／攝影
東元旗下東捷資訊預計今年12月下旬上櫃。記者蔡銘仁／攝影
分享

物聯網軟體營收

相關新聞

和潤 公開申購啟動

2019-11-26 14:42

東元小金雞 東捷資訊下月上櫃

2019-11-26 14:42

連6年賺逾一個股本 汎德永業申請上市

2019-11-26 14:42

金雨 營收拚13年新高

2019-11-25 23:33

德麥 搶攻高端市場

2019-11-25 23:33

永捷衝研發 成長添動能

2019-11-25 23:33

德麥買產品送技術 拉高市占

2019-11-25 23:33

瓦城泰統發可轉債 富邦證主辦

2019-11-25 14:23

補教股生力軍登錄興櫃 亞洲教育早盤價衝273元

2019-11-25 14:23

浩鼎25日法說 新藥受矚目

2019-11-23 23:36
看更多

熱門文章

殭屍股強制退場 12檔被盯上

2019-11-26 00:56

MSCI生效 台股將爆量

2019-11-26 00:54

英業達、廣達 出貨看旺

2019-11-25 23:31

MSCI季度調整影響 台股尾盤遭摜壓小漲15點收11,576

2019-11-26 13:47

逐筆交易 法人禁拉專線

2019-11-26 00:55

NAND概念股 法人按讚

2019-11-25 23:32

金寶明年營收喊增50％

2019-11-25 23:34

5G主題發表會 27日登場

2019-11-25 22:49

資訊月概念股 題材熱

2019-11-25 22:49

楠梓電 打進華為供應鏈

2019-11-25 23:31

拖一下連總統都換一個了...股票下市流程3年半 業者喊縮短

2019-11-26 00:50

感恩節外資縮手內資撐盤 低價電子股點火走強

2019-11-25 22:26

家登、迅得 躍大盤重心

2019-11-25 22:49

權值股尾盤爆量殺台股收漲15.24點 三大法人買超8.83億

2019-11-26 15:11

金寶積極轉型 拉高毛利率

2019-11-25 23:34

陸鋼價飆升 中鴻受惠

2019-11-25 23:33

蘋果加速印度佈局 鴻海、緯創可望受惠

2019-11-26 12:26

華為推平價機 台廠樂

2019-11-25 23:32

玉晶光現增募足35.5億元 新股擬29日上市

2019-11-25 20:02

台光電、聯茂 本周談營運展望

2019-11-25 23:31

IPO、日均量 明年保守訂

2019-11-26 00:55

MSCI調整盤後生效 台股防尾盤走勢震盪

2019-11-26 09:01

茂林 有望重返蘋果鏈

2019-11-25 23:32

廣達今年EPS挑戰4.28元 明年營運更旺

2019-11-26 12:17

立積接單應接不暇 Q4營收挑戰單季新高

2019-11-26 10:46

南寶 營收將旺到明年

2019-11-25 23:33

IC設計、TWS、CCL族群大反攻

2019-11-26 14:44

美中協商樂觀、美股三大指數創高 台股開高站回5日均線

2019-11-26 09:13

德麥 搶攻高端市場

2019-11-25 23:33

乙烯行情走高 台塑化樂

2019-11-25 23:32

精材自結10月每股賺0.32元 明年攻5G可期

2019-11-25 18:48

逐筆交易比速度對散戶不公 證交所：禁法人拉專線

2019-11-25 22:46

宏捷科盤中漲停 逾7千張掛買

2019-11-26 14:44

聯發科、大立光 四檔亮

2019-11-25 23:36

富邦、新光金 押逾90天

2019-11-25 23:36

併購案有助降低成本 奇力新長線不看淡

2019-11-26 10:00

金雨 營收拚13年新高

2019-11-25 23:33

毅嘉 利基產品銷售成長

2019-11-25 23:32

瓦城發可轉債 富邦證券主辦

2019-11-25 22:49

永捷衝研發 成長添動能

2019-11-25 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top