東元小金雞東捷資訊 估12月下旬上櫃

2019-11-26 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



東元旗下東捷資訊（6697），今（26）日舉辦上櫃前業績發表會。東捷資訊主要業務包括物聯網應用服務、企業資訊委外服務（ERP整合規劃與企業e化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理與郵務資料整合）等，客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位，預計12月下旬正式掛牌上櫃。

東捷資訊為SAP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關）ERP服務商，並為微軟、Cisco、Dell等大廠的指定合作夥伴；胡連、矽格、台郡、國巨等上市櫃公司，亦為其客戶。東捷資訊今年前三季稅後純益約4,700萬元，年增23％；每股純益（EPS）2.05元，優於去年同期1.89元。

東捷資訊今年前三季稅後純益，已優於去年，董事長高尚偉直言，「今年表現會比去年更亮眼！」他指出，成長動能主要來自智慧工廠訂單，今年營收占比約10%，兩岸政府補助帶動「工業4.0」需求，明年來自兩岸智慧工廠的營收，預計占整體智慧工廠25%；現有ERP事業維持穩定，不過今年增加三家汽車零組件廠導入ERP，業績增添成長動能。

隨著企業在面臨高度競爭下亟需多樣化的數位轉型需求，東捷資訊以「客製化服務」做為優勢。東捷資訊表示，其能協助客戶從業務流程規劃、應用軟體導入與上線後維運，到SAP系統管理等，改善企業內部流程，提升營運效率。此外，公司也提供郵件資料整合、帳單列印委外等服務。

物聯網應用發展，為東捷資訊下一步最重要的事業發展規劃，其中包含智慧製造、智慧物流與智慧餐飲等，已擁有長春英利、宅配通、摩斯漢堡、東元集團等指標性客戶。東捷資訊副總經理劉新正表示，物聯網應用是明年最主要成長動能，中美貿易戰情勢也逐漸趨緩，加上台商返台建廠、5G基礎建設建置，可望帶動內需市場需求。