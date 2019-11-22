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明年一口氣推六款新作 弘煜科拚營運爆發

2019-11-22 12:19經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

歷經沉潛，弘煜科（6482）日前法人說明會中，宣布明年將一口氣推出6款新作，其中《風色幻想》及《幻想神姬》，已在準備做事前登錄，弘煜科期許，在新品助攻下，營收能重返正成長。

遊戲廠弘煜科受手機遊戲崛起影響，近兩年步入營運調整期，從網頁遊戲轉著力手機遊戲，目前手遊及頁遊占比各半，卻也繳了不少學費，一度連虧六季。

累計今年前三季，弘煜科稅後純損約700萬元，每股虧損0.39元；累計前十個月營收1.36億元，年減達31%。

弘煜科旗下產品以日系二次元為主，包括網頁遊戲、手遊及MMORPG（大型多人在線角色扮演遊戲）等，去年主要聚焦中國大陸市場，但因遇上監管單位凍結版號審查，導致虧損。

弘煜科副總劉昱昌坦言，公司真的調整了一段時間，今年幾乎沒有遊戲，產品經過不斷調校及調整，希望明年營運回溫。近期來看，《幻想神姬》最快近兩周將開始事前登錄，在日本首發的《風色幻想M》亦然；中《幻想神姬》在中國大陸遊戲社區TAPTAP預約取得9.2分高評價，於中國測試也取得不錯的成績，預計會在台港澳首發，接下來逐步推進日本及中國市場。

諸多新品中，弘煜科對《幻想神姬》以及《風色幻想SPM》賦予高度期待，認為這兩款遊戲將帶來最大效益。劉昱昌指出，《風色幻想SPM》是評價最高的風色幻想去重製的手遊，劇情模式移植自原本的《風色幻想SP》，並針對手遊進行重製，這雖是11年前的遊戲，但劇本品質還是很好，當時玩SP的玩家，現在都非常有經濟能力。

另，宇峻（3546）明年也將推出《三國群英傳M》等新品，其中與智冠旗下子公司聯合營運的《三國群英傳M》，被視為重要引擎。宇峻表示，對《三國群英傳M》期望相當高，另明年將推出單機遊戲《三國群英傳八》，《曉之軌跡M》、《御劍神州》希望進軍韓國，並跟日本大廠合作授權開發《七大罪》，對明年樂觀。

弘煜科手遊手機遊戲

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