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生達攻漲停、上櫃精華領軍 生技股人氣旺

2019-11-22 11:51經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

生技股今（22）日人氣再現，上市櫃生技股一起漲，上市生達（1720）攻上漲停助威，上櫃則有精華領軍，生技股再度成為人氣指標，上市生技類股漲幅達1%、上櫃生技漲2%，景岳、全宇-KY盤中漲幅達5%；上櫃今時也表現出色，包括順藥攻上漲停，基亞漲幅達7%、浩鼎、中裕領軍上漲。

法人分析台股持續受到國際政經情勢干擾，資金會開始出現移轉，由於生技股相對受到美中貿易等國際因素影響較少，再加上生技股近期都有好消息傳出，資金不排除移往生技產業。

法人指出，據國民健康署調查，台灣2017年小六學生近視比例達七成；全台近視人口比例全球之冠，每10人就有9人近視；今日領軍上漲的生達及精華在營運面都有好消息傳出，精華兒童近視控制鏡片雙盲臨床解盲成功，近視概念股強勢，包括精華與大學光等都是市場重視的焦點股。

今天股價攻上漲停的有生達跟順藥，今天在不同題材推動下攻上漲停。順藥則是受惠於LT3001持續進行台灣、美國與大陸的二期臨床試驗，並積極洽談國際授權，不斷擴大與挖掘長效止痛針劑LT1001的收益。洗腎止癢新藥(尿毒性搔癢)LT5001與融合蛋白標靶抗癌新藥LT2003亦將將進入臨床試驗階段，今日買盤也湧入股價攻漲停。

生技股

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