親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

生達早盤股價 一度攻上漲停

2019-11-22 09:57經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

生達（1720）今年營收比去年略好，獲利差不多，明年營收可望比今年好，生達已拿下國際大廠Mylan（邁蘭）20項抗癌藥品在台經銷權，今（22）日股價一度攻上漲停，最高來到35.75元，早盤成交量就達2,400多張。

Mylan20項抗癌產品在台銷售，五項大分子生物製劑用藥，生物製劑Biosimilar 3種成份、5張藥證，台灣已取得3張藥證，1項已經取得健保核價；15項小分子用藥，9種成份、15張藥證，台灣已取得12張藥證，11項已經取得健保核價。

根據統計，全球藥品銷售排行第4名，台灣健保癌症給付蟬聯年第1名。原廠賀癌平凍晶注射劑全台2002年取得健保核價，目前核價4.6萬元一劑，健保支出22.06億元，申報人數5,030人。

Mylan癌吉清凍晶注射劑Ogivri美國2017年12月核准上市，台灣預計2019年12月開始出貨，健保核價3.98萬元一劑，每三周劑，年約使用18劑。

生達化是國內知名老牌藥廠，營運一直相當穩定，持續研發上市高技術門檻的學名藥，看好中國一致性評價商機，推進自有品項批文申請，搶攻日本市場商機，細支氣管炎用藥持續出貨，疼痛治療口服用藥開始出貨，2020年領證上市，持續提高海外比例，強化代理品項布局，代理日本原廠精神科新藥，目標2020年年收破億元。

生達化前三季的營收為29.05億元，年增率12.8%，稅後純益3.49億元，每股稅後純益1.56元。

隨著代理Mylan有20項抗癌藥品在台銷售，主要用於早期乳癌、移轉性乳癌、移轉性冑癌，今年12月開始出貨，推動明年營收成長，乳癌是台灣女生罹癌第一名，死亡率第四名，每年約新增1.2萬名乳癌患者。

健保抗癌藥

相關新聞

元太全年毛利可望勝去年 早盤爆萬張大量走揚

2019-11-22 09:53

全家 引進第三餐飲品牌

2019-11-21 23:52

華研 今年估賺一股本

2019-11-21 23:52

順藥 拚當新藥研發平台

2019-11-21 23:52

聖暉 在手訂單增二成

2019-11-21 23:52

元太 今年出貨估勁揚30%

2019-11-21 23:52

物聯網事業回溫 元太Q4樂觀

2019-11-21 15:41

宇峻樂觀看明年 午盤衝高

2019-11-21 15:00

120萬客戶達陣 訊聯開慶功宴

2019-11-21 14:30
看更多

熱門文章

誰是下一檔0050？潛力ETF追追追

2019-11-21 12:27

明年存股名單看這裡 投顧總座露口風

2019-11-21 16:34

跟著外資走 這幾檔外資連買逾20天

2019-11-21 13:12

獲利季季高 三大法人正在搶買這14檔電子股

2019-11-21 12:37

外資今賣超98.16億、終止連五買 卻連買這檔股票29天

2019-11-21 17:55

鴻海翻紅 台股11500點失而復得

2019-11-21 14:59

國巨併Kemet還未底定？大摩說有人出更高價

2019-11-22 06:46

大聯大公開收購 文曄獨董程天縱22日召開記者會

2019-11-21 12:18

市場震盪時選股 給你16檔「進可攻、退可守」

2019-11-21 12:50

生技股擁題材 逆勢漲

2019-11-22 01:14

紡織業股后之戰 火熱

2019-11-22 01:14

5G、東奧概念股 明年發燒星

2019-11-22 01:14

基本面、籌碼面佳／這11檔 內外資聯手加碼

2019-11-21 14:28

三族群轉強 躍盤面主流

2019-11-22 01:14

台股守住11,500點收跌72.93點 三大法人賣超109.28億

2019-11-21 15:06

法說報喜 生技3檔亮麗抗跌

2019-11-21 14:28

淨值太低 東貝、信昌化等六檔 22日暫停融資券

2019-11-21 17:20

外資終止連五買 賣超台股百億

2019-11-22 01:14

鴻家軍股價 作帳收高

2019-11-22 01:14

物聯網事業回溫 元太Q4樂觀

2019-11-21 15:41

中華電加碼投資寬頻 向Cable宣戰

2019-11-21 23:42

紡織業兩大勢力 短兵相接

2019-11-22 01:14

紡織股后候選人冠星-KY競拍 得標均價184.06元

2019-11-21 13:20

三族群轉強 躍盤面主流

2019-11-21 20:42

車用鏡頭成長 今國光營運現轉機

2019-11-21 14:34

帆宣大單在握 營運看旺

2019-11-21 23:42

晶電、隆達 獲利有望好轉

2019-11-21 23:42

外資落跑？創近三個月最大賣超

2019-11-21 15:45

B1測：電競嘉年華開鑼 概念股添旺

2019-11-21 15:20

國泰證券定期定額申購人氣旺 新購人數破萬

2019-11-22 04:13

貿易談判陷僵局、美股走低 台股下跌72點收11,558

2019-11-21 13:51

鴻海領漲 手機相關族群股價創波段新高

2019-11-21 15:41

全家 引進第三餐飲品牌

2019-11-21 23:52

嘉裕、國碩等五檔 恢復融資券

2019-11-22 01:14

全民權證／旺宏 布局價外10%

2019-11-21 23:20

榮創訂單能見度 看到下季

2019-11-21 23:42

樺漢明年營收拚增10%

2019-11-21 23:42

連接線材股挾業績利多 吸引買盤

2019-11-21 22:28

聖暉 在手訂單增二成

2019-11-21 23:52

生技法說連發 類股持續吸金

2019-11-21 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top