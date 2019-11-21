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萊鎂醫違反資訊申報規定 遭櫃買中心處以違約金

2019-11-21 19:20經濟日報 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，萊鎂醫療器材股份有限公司（6633）於10月15日董事會決議辦理私募有價證券，依櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（下稱興櫃股票審查準則）第33條第1項第19款規定，應於董事會決議日起兩日內申報私募有價證券之相關資訊，萊鎂醫未依規定於期限內辦理，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條之1規定處以新臺幣一萬元之違約金。

萊鎂醫2017年5月9日登錄興櫃，主要經營醫療器材製造業、醫療器材批發業、醫療器材零售業，11月21日下跌0.23元，興櫃均價收在11.77元。

櫃買中心興櫃醫療器材

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