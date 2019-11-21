生達化明年營收 可望比今年好

2019-11-21 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



生達化（1720）今年營收比去年略好，獲利差不多，明年營收可望比今年好。生達化的抗生素針劑持續出貨中，糖尿病用藥計2021年上市，增加合作品項數，推動多元化合作架構。搶攻中國一致性評價商機，2020目標簽約6項。

生達化是國內知名老牌藥廠，營運一直相當穩定，持續研發上市高技術門檻的學名藥，看好中國一致性評價商機，推進自有品項批文申請，搶攻日本市場商機，細支氣管炎用藥持續出貨，疼痛治療口服用藥開始出貨，2020年領證上市，持續提高海外比例，強化代理品項布局，代理日本原廠精神科新藥，目標2020年年收破億元。

生達化前三季的營收為29.05億元，年增率12.8%，稅後純益3.49億元，每股稅後純益（EPS）1.56元。

隨著代理Mylan有20項抗癌藥品在台銷售，主要用於早期乳癌、移轉性乳癌、移轉性冑癌，今年12月開始出貨，推動明年營收成長，乳癌是台灣女生罹癌第一名，死亡率第四名，每年約新增1.2萬名乳癌患者。

Mylan20項抗癌產品在台銷售，五項大分子生物製劑用藥，生物製劑Biosimilar 3種成份、5張藥證，台灣已取得3張藥證，1項已經取得健保核價；15項小分子用藥，9種成份、15張藥證，台灣已取得12張藥證，11項已經取得健保核價。

根據統計，全球藥品銷售排行第4名，台灣健保癌症給付蟬聯年第1名。原廠賀癌平凍晶注射劑全台2002年取得健保核價，目前核價4.6萬元一劑，健保支出22.06億元，申報人數5030人。

Mylan癌吉清凍晶注射劑Ogivri美國2017年12月核准上市，台灣預計2019年12月開始出貨，健保核價3.98萬元一劑，每三周劑，年約使用18劑。