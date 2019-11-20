三貝德早盤股價漲近5% 補教股卓越也拚結盟

2019-11-20 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



三貝德（8489）子公司亞洲教育將於11月25日以每股210元登錄興櫃，三貝德股價母以子貴，今（20）日早盤股價來到141.5元，漲幅近5%，一口氣站上5日均線與季線，並來到一個多月來新高價；補教股卓越（2496）也開始啟動結盟策略，近期股價在築底階段。

亞洲教育透過線上的平台科技整合全國各區域線下的優質補習班，目前已有19個補習體系，64家營運據點，是台灣市占率最高的補教集團。

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亞洲教育目前實收資本額2.3億元，去年營收8.12億元，歸屬於母公司稅後淨利8,461.6萬元，每股盈餘為12.82元。公司自結今年前三季營收7.52億元，截至9月，稅後純益為1.38億元，每股稅後純益5.3元。

亞洲教育表示，全台約有1,500~1,700億補教商機，台灣新生兒出生數雖從89年的30萬人降至107年約18萬人，但少子化趨勢並未影響台灣11,000多家的文理補習班家數，反而帶動起補習班的產業升級。

原因在於，除了晚婚晚育具豐厚經濟能力的父母願意投注更多子女的教育經費外，望子成龍鳳的傳統思維帶動了私校風潮。此外，108課綱強調素養、理解與科技運用等教育改革的不確定感等，也助長補教產業開始趨於精緻化、科技化與集團化。

卓越為提升市占率，已於10月投資設立陳立小學堂公司，將發展幼兒、小學教育領域，亦與知名全美語連鎖品牌弋果美語簽約合作，強化雙方資源互補性，陳立小學堂旗下「STEMath課程」將陸續於弋果美語開班授課。

卓越表示，STEMath目前已完成教材數位化，除了深圳思考樂的小學數學合作外，並與兩岸幼小培訓機構啟動合作。另建構小學階段所需的素養核心能力，結合PBL動手實作、程式「Wikidue科創教育」、AI教育、生物探索、科學實驗等，陳立小學堂可望成為陳立教育的另一成長動能。