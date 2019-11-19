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首檔專業板新台幣計價外國債券 今日上櫃掛牌

2019-11-19 13:00經濟日報 記者高瑜君／即時報導

全球離岸風電領導廠商沃旭能源公司之子公司丹麥商Ørsted Wind Power TW Holding A/S發行首檔專業板新台幣計價外國債券，今（19）日掛牌上櫃。櫃買中心總經理李愛玲表示，綠色債券規模現已達937億元，預期年底前可望突破千億元大關。

櫃買中心表示本次Ørsted Wind Power TW Holding A/S共發行兩檔專業板新台幣計價外國債券，為在台建設離岸風力發電廠籌措資金，發行總金額計新台幣120億元，共有多達12家承銷商參與。第一檔債劵發行總額為新台幣40億元，票面利率為0.92%，發行期間為7年期；第二檔劵發行總額為新台幣80億元，票面利率為1.5%，發行期間為15年期。

沃旭這兩檔債券皆以專業機構投資人為主要銷售對象，包含保險業、銀行業、證券業及基金等，李愛玲表示，除提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道，亦有助於擴大新臺幣債券市場及綠色債券市場的深度與廣度。

沃旭能源公司發行兩檔債券主要運用在新建階段，李愛玲表示，後續在營運上還有資金缺口以及專案融資需求，看好沃旭會持續發行綠色債券。而綠色債券是全球趨勢所在，未來仍會持續發行，不僅僅在離岸風電上，再生能源等也會持續推動。

李愛玲指出，為配合政府發展綠能產業政策，以及協助綠能產業、新創產業及政府重大建設取得穩定中長期資金來源，以及接軌國際，櫃買中心去年11月30日建立新台幣計價外國債券分級管理制度，大幅縮短時掛牌時間，從原本的近一個月時間縮短至三天，以利離岸風電等綠能產業的投資與發展。

新台幣債券櫃買中心

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