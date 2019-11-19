首檔專業板新台幣計價外國債券 今日上櫃掛牌

2019-11-19 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



全球離岸風電領導廠商沃旭能源公司之子公司丹麥商Ørsted Wind Power TW Holding A/S發行首檔專業板新台幣計價外國債券，今（19）日掛牌上櫃。櫃買中心總經理李愛玲表示，綠色債券規模現已達937億元，預期年底前可望突破千億元大關。

櫃買中心表示本次Ørsted Wind Power TW Holding A/S共發行兩檔專業板新台幣計價外國債券，為在台建設離岸風力發電廠籌措資金，發行總金額計新台幣120億元，共有多達12家承銷商參與。第一檔債劵發行總額為新台幣40億元，票面利率為0.92%，發行期間為7年期；第二檔劵發行總額為新台幣80億元，票面利率為1.5%，發行期間為15年期。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

沃旭這兩檔債券皆以專業機構投資人為主要銷售對象，包含保險業、銀行業、證券業及基金等，李愛玲表示，除提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道，亦有助於擴大新臺幣債券市場及綠色債券市場的深度與廣度。

沃旭能源公司發行兩檔債券主要運用在新建階段，李愛玲表示，後續在營運上還有資金缺口以及專案融資需求，看好沃旭會持續發行綠色債券。而綠色債券是全球趨勢所在，未來仍會持續發行，不僅僅在離岸風電上，再生能源等也會持續推動。

李愛玲指出，為配合政府發展綠能產業政策，以及協助綠能產業、新創產業及政府重大建設取得穩定中長期資金來源，以及接軌國際，櫃買中心去年11月30日建立新台幣計價外國債券分級管理制度，大幅縮短時掛牌時間，從原本的近一個月時間縮短至三天，以利離岸風電等綠能產業的投資與發展。