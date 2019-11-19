首檔台幣外國綠債上櫃 李愛玲：綠債規模年底將破千億
2019-11-19 12:24
經濟日報 記者蔡靜紋
／即時報導
全球離岸風電領導廠商沃旭能源公司之子公司丹麥商Ørsted Wind Power TW Holding A/S為在台建設離岸風力發電廠籌措資金，發行首檔專業板新台幣計價外國債券，今（19）日於櫃買中心上櫃掛牌。櫃買中心總經理李愛玲表示，今年底前國內綠色債券規模將突破千億元，而沃旭也有望在台再發債。
櫃買中心表示，這次Ørsted Wind Power TW Holding A/S共發行兩檔專業板新台幣計價外國債券，發行總金額計新台幣120億元，這次發行案共有多達12家承銷商參與。第一檔債劵發行總額為新台幣40億元，票面利率為0.92%，發行期間為7年期；第二檔劵發行總額為新台幣80億元，票面利率為1.5%，發行期間為15年期。
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李愛玲表示，兩檔債券都是以專業機構投資人為主要銷售對象，包含保險業、銀行業、證券業及基金等，也包括資產達3,000萬元以上的專業投資人，除提供我國專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道，亦有助於擴大新台幣債券市場及綠色債券市場的深度與廣度。
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