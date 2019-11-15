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沒乖乖繳財報 這家上櫃公司19日停止交易

2019-11-15 19:04經濟日報 記者蔡靜紋／即時報導

上櫃公司第3季財務報告形式審閱結果出爐，上櫃有價證券應新增停止交易僅有一家，即永利聯合（8080，原名「奧斯特」)，而應調整交易方式有泰谷（3339）、德宏（5475）等11家，自下周二（19日）起實施。

櫃買中心表示，永利聯合未依規定公告與申報第3季財報，依規定停止交易；泰谷、勝昱、金利、德宏、沛亨、通訊-KY等因第3季淨值已低於股本二分之一，因此變更交易方法，其中勝昱除淨值已低於股本二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，金利雖淨值未低於股本二分之一，但經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，也列入變更交易。

至於繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易的上櫃公司有兩家，分別是泰偉及亞獅康-KY，兩家都是第3季財報淨值已低於股本十分之三，因此繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。此外，凱鈺被處繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易，因第3季財報淨值已不低於股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤交易。

傳出好消息的是和進(3191)及典範(3372)恢復普通交割，因淨值已不低於股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，恢復為普通交割。

財報櫃買中心

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