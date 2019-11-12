立凱電前三季虧損減少 每股淨損1.68元

2019-11-12 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／台北即時報導



電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5217）今（12）日公布財報，毛利率連二季轉正，累計前三季營業損失縮小至0.16億元，大幅優於去年同期的營業損失1.17億元，稅後淨損3.65億元，也較去年同期的稅後淨損8.41億元明顯改善，前三季每股稅後淨損1.68元，大幅優於去年同期每股淨損3.99元，本業營運績效穩健。

立凱電前三季營收3.50億元，較去年同期成長170%，該公司表示，正極材料營收達2.08億元，相較此業務去年同期營收僅0.03億元，取得大幅度成長，取代汽車鉛酸電池與儲能電池的業務占公司營收比重也超越五成，達到六成。今年汽車啟停電池與儲能電池都是小量試產出貨，今年第4季邁入客戶傳統淡季，2020年可望進入正式量產，搭上鋰鐵電池取代鉛酸電池的產業大趨勢。

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在業外方面，前三季業外損失1.64億元，主要因持有五龍電動車可轉債投資之公允價值下跌而產生評價減損約1.45億元，此部分並不影響公司的現金流量，相較於去年同期業外損失3.93億元，前三季業外損失下降2.29億元。本業與業外損失大幅縮減，在本業營運績效改善的情況下，營業活動之淨現金流出0.85億元，也較去年同期下降1.86億元。

立凱電去年徹底整頓集團事業並積極轉型，效益在今年的營運績效逐步呈現，本業營運表現上，不僅營收逐季穩步攀升，毛利率由負轉正、營業損失大幅縮減，業外提列的金融資產評價減損也大幅減少，公司正朝向穩健成長態勢發展。該公司強調，取代汽車鉛酸電池與儲能電池的正極材料今年僅小量試產出貨，但公司營運績效已有顯著改善，待2020年進入正式量產出貨，營運正向成長可期。