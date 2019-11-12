PU原料走跌 永捷前三季由虧轉盈
2019-11-12 19:07
經濟日報 記者陳美玲
／台北即時報導
上曜建設集團子公司永捷高分子（4714）第三季在反映PU原料走跌之下，毛利率回升到15%，較去年同期成長3個百分點，營業狀況逐漸轉好，加上處分中國惠州廠，今年前三季得以轉虧為盈，稅後純益7,607萬元，每股稅後純益0.74元。
永捷今年在順利處分中國、越南廠房後，營運重心拉回台灣；永捷表示，公司今年已啟動第2期「可撓式高硬度耐磨材料配方技術提升研究開發」計畫，產品應用面將有機會跨足電子紙、智慧型手錶等領域，將是未來業務成長潛力市場。
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永捷高分子工業創立於1991 年，為上曜建設集團子公司，2000 年在櫃買中心掛牌上櫃。集團表示，永捷是專業製造各種合成樹脂，以化學合成樹脂技術為基礎，朝電子、建材、油墨及布料等領域擴增產品面，並著力於環保無毒樹脂開發，且與工研院、德國Fraunhofer 等研究機構合作，申請多項專利，在高科技電子產業，占有一席之地。
永捷今年順利處分中國與越南廠房後，規劃將所有資源集中深耕台灣，強化研發資源，致力開發高毛利高附加價值產品，投入高科技創新領域，並與日勝化工在合成樹脂領域上共同合作開拓東南亞市場。
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