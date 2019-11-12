向連鎖藥局龍頭邁進 盛弘前三季毛利率創歷史新高

2019-11-12 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



盛弘（8403）第3季稅後淨利0.78億元，較去年同期成長109.42％，每股稅後純益（EPS）為0.77元；累計前三季合併營收23.18億元，稅後淨利1.65億元，年增131.82％，每股稅後盈餘為1.62元，已超越去年全年表現，今年獲利表現已逐漸走出過去三年的低迷。

盛弘前三季平均毛利率為21％，較去年同期增加4個百分點，創歷史新高紀錄。

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盛弘表示，公司鎖定四大項目，包括醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務穩定經營，加上合併躍獅藥局以及集團轉投資的效益初步顯現，是今年營運的主要動能。

此外，今年透過旗下精準健康公司收購哈佛健檢，擬結合旗下原有健診資源，以建立全方位健檢體系。並在9月再宣布與優盛醫學簽署戰略合作協定，宣示旗下的兩大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」進行合作，意即共202家的通路將分階段業務配合，目標朝向台灣連鎖藥局龍頭地位邁進。

為實現大健康生態圈，盛弘將原有服務結合新科技，期以大數據分析創造大健康生態圈價值，目前已布建有盛雲電商智慧採購平台、社區型躍獅連鎖藥局、精準健診以及ALTC長照網四大醫療事業主軸，逐步擴大集團的產值，亦為未來成長引擎。

盛弘表示，依據WHO在2019年發布的世界人口展望報告（World Population Prospects）中指出，65歲以上高齡者比例快速提升，預計在2050年將達到16％，即6人中即有一名65歲以上的老人。

在全球人口結構變遷與高齡趨勢下，對於慢性病的預防控制、重大疾病（腫瘤）的治療、長期照護等都是重要的醫療議題，看好健康醫療產業的發展仍將具極大的成長空間。