親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

明基醫前三季毛利率39% 每股純益1.16元

2019-11-11 15:45經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

明基醫（4116）公布前三季財報，由於醫療設備、醫療服務、醫用耗材三大支柱都有成長，其中醫療服務類的聽力、口腔等新事業表現尤佳，帶動前三季合併營收成長15%、歸屬於母公司業主淨利年增36%，平均毛利率39%，年增2個百分點，每股稅後1.16元，優於去年同期的0.86元。

總經理管新寶表示，「全球醫療器材市場穩定成長，以既有的醫療設備、醫用耗材為基礎，近年再開拓數位口腔和聽力服務事業，已形成主要的三大支柱，成長表現均優於產業成長率。未來將持續完善三大支柱的關鍵技術、產品組合和通路擴展，為專業醫護與個人化照護提供誠信可靠的產品與服務。

醫療服務類包含聽力與口腔事業，第3季營收占比提高到30%，較去年同期的26%提升；醫療設備營收也有成長，占整體比重約44%；醫用耗材則維持在26%左右水準。長遠來看，希望三大支柱越趨均衡，使明基三豐穩健成長。

第3季合併營收3.49億元，年增13%，單季毛利率突破四成達42%，營業淨利3,340萬元，年增35%，稅後純益2,520萬元，年增31%，歸屬於母公司業主淨利為1,955萬元，每股純益0.44元。

累計前三季合併營收10.23億元，年增15%，營業淨利8,301萬元，年增51%，稅後純益6,464萬元，年增44%，歸屬於母公司業主淨利為5,184萬元，年增36%，每股純益1.16元。

明基醫將參加台灣醫療科技展，聯合明基與佳世達集團各醫療事業單位的醫療科技產品能量，包含超音波、手術床、手術燈、手術室整合方案、人工透析器、數位植牙、醫療耗材用品、助聽器、醫美設備、醫用顯示器與智慧醫療整合方案等，持續深耕台灣通路，並拓展海外通路商機。

台灣醫療科技展將自12月5日至8日在台北南港展覽館2館展出，是亞太區唯一同時整合醫療、科技、生技三大領域的指標性展覽，串接亞太第一線醫療機構與科技、製藥、醫材生態鏈。

明基醫第3季合併財務報表，營收3.49億元，季增3%，年增13%；營業利益3,340萬元，季增52%，年增35%；毛利率42%，年增4個百分點；營業淨利率9%，年增1個百分點；稅後純益2,520萬元；歸屬於母公司業主淨利1,955萬元，年增17%；每股純益0.44元。

明基醫營收

相關新聞

緯軟前3季獲利超越去年 股價開盤跳

2019-11-11 14:41

杏一第3季每股賺1.06元 年增63%

2019-11-11 14:40

第一類接觸／崑鼎今年估賺一股本

2019-11-10 22:29

崑鼎獲利穩 配息率逾85％

2019-11-10 22:29

法人觀點／廢IPA回收 挹注崑鼎Q4營收

2019-11-10 22:29

長科回台擴產 拚當全球導線架龍頭

2019-11-10 22:26

興櫃五強 上周漲逾一成

2019-11-10 22:24

勤崴融資券交易 開放

2019-11-10 22:22

穎崴 月中登錄興櫃

2019-11-10 22:22

汽購文化登創櫃 14日籌資

2019-11-10 22:22

國鼎胰臟癌新藥 大突破

2019-11-10 22:21
看更多

熱門文章

回檔修正 台股早盤挫逾百點跌破11,500關卡

2019-11-11 09:16

投資人苦求明牌 其實飆股就在廣告中...

2019-11-11 09:57

這一波…外資買超挑戰2,000億

2019-11-10 23:11

台股失守10日均線 大跌152.26點收11,427

2019-11-11 14:01

台積、大立光 可長抱

2019-11-10 22:24

利基型成長股 法人挺

2019-11-10 22:25

市值創高／富邦金、國泰金 績效靚

2019-11-10 22:56

小摩：報酬率7.5％ 可長抱

2019-11-10 23:07

新iPhone助攻 可成Q3每股賺4.41元

2019-11-10 23:12

三王領跌 台積電回測300元支撐、市值3天縮水2,891億

2019-11-11 11:42

貿易戰關稅消息紛雜 投信看好台股長線仍偏多

2019-11-10 17:18

市值創高／鴻海、台積電 買盤簇擁

2019-11-10 22:57

汽車零件廠 Q4營運向上

2019-11-10 22:27

台股盤中跌逾百點 回測10日均線

2019-11-11 11:31

長科回台擴產 拚當全球導線架龍頭

2019-11-10 22:26

趁台股高檔延長股市交易時間？ 顧立雄：券商反彈

2019-11-11 11:23

市值創高／大立光、聯發科 接單旺

2019-11-10 22:57

國巨第三季獲利優於預期 外資報告按讚

2019-11-11 14:40

瑞昱、穩懋 認購搶鏡

2019-11-10 22:32

掃貨台股 外資今挑戰14年最大波段買超

2019-11-10 23:36

富邦金前十月賺560.8億元、EPS 5.22元 拿下金控獲利王

2019-11-11 16:11

市值創高股 大盤強中強

2019-11-10 22:57

周線連四紅 偏多布局

2019-11-10 23:07

第一類接觸／崑鼎今年估賺一股本

2019-11-10 22:29

蘋概三王腿軟 台股重挫逾150點

2019-11-11 14:08

崑鼎獲利穩 配息率逾85％

2019-11-10 22:29

台股短線震盪 中長期有望維持多頭格局

2019-11-11 07:55

14檔10月營收創新高 法人買超股

2019-11-11 12:12

群聯、威剛10月營收亮眼 今股價雙雙逆勢上揚

2019-11-11 12:00

華通Q3「三率三升」 股價大漲逾7%

2019-11-11 11:01

台股延長交易時間或擴大漲跌幅 金管會態度保留

2019-11-11 12:29

一周盤前股市解析／封測、工具機族群 聚光

2019-11-10 22:25

國鼎胰臟癌新藥 大突破

2019-11-10 22:21

梁彥平專欄／低基期績優股 潛利大

2019-11-10 22:25

市值創高／和泰車、億豐 獲利亮眼

2019-11-10 22:57

興櫃五強 上周漲逾一成

2019-11-10 22:24

消息面左右市場 留意落後補漲的非電子類是否接棒演出

2019-11-11 07:55

法人觀點／廢IPA回收 挹注崑鼎Q4營收

2019-11-10 22:29

穎崴 月中登錄興櫃

2019-11-10 22:22

南六擴廠效益 明年Q2顯現

2019-11-10 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top