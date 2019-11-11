明基醫前三季毛利率39% 每股純益1.16元
明基醫（4116）公布前三季財報，由於醫療設備、醫療服務、醫用耗材三大支柱都有成長，其中醫療服務類的聽力、口腔等新事業表現尤佳，帶動前三季合併營收成長15%、歸屬於母公司業主淨利年增36%，平均毛利率39%，年增2個百分點，每股稅後1.16元，優於去年同期的0.86元。
總經理管新寶表示，「全球醫療器材市場穩定成長，以既有的醫療設備、醫用耗材為基礎，近年再開拓數位口腔和聽力服務事業，已形成主要的三大支柱，成長表現均優於產業成長率。未來將持續完善三大支柱的關鍵技術、產品組合和通路擴展，為專業醫護與個人化照護提供誠信可靠的產品與服務。
醫療服務類包含聽力與口腔事業，第3季營收占比提高到30%，較去年同期的26%提升；醫療設備營收也有成長，占整體比重約44%；醫用耗材則維持在26%左右水準。長遠來看，希望三大支柱越趨均衡，使明基三豐穩健成長。
第3季合併營收3.49億元，年增13%，單季毛利率突破四成達42%，營業淨利3,340萬元，年增35%，稅後純益2,520萬元，年增31%，歸屬於母公司業主淨利為1,955萬元，每股純益0.44元。
累計前三季合併營收10.23億元，年增15%，營業淨利8,301萬元，年增51%，稅後純益6,464萬元，年增44%，歸屬於母公司業主淨利為5,184萬元，年增36%，每股純益1.16元。
明基醫將參加台灣醫療科技展，聯合明基與佳世達集團各醫療事業單位的醫療科技產品能量，包含超音波、手術床、手術燈、手術室整合方案、人工透析器、數位植牙、醫療耗材用品、助聽器、醫美設備、醫用顯示器與智慧醫療整合方案等，持續深耕台灣通路，並拓展海外通路商機。
台灣醫療科技展將自12月5日至8日在台北南港展覽館2館展出，是亞太區唯一同時整合醫療、科技、生技三大領域的指標性展覽，串接亞太第一線醫療機構與科技、製藥、醫材生態鏈。
明基醫第3季合併財務報表，營收3.49億元，季增3%，年增13%；營業利益3,340萬元，季增52%，年增35%；毛利率42%，年增4個百分點；營業淨利率9%，年增1個百分點；稅後純益2,520萬元；歸屬於母公司業主淨利1,955萬元，年增17%；每股純益0.44元。
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