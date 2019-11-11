乾杯10月營收2.47億元 年增24.6%
2019-11-11 14:51
經濟日報 記者黃文奇
／即時報導
興櫃餐飲公司乾杯(1269) 10月自結合併營收2.47億元，較去年同期1.98億元，年增24.6%，累計前十月自結合併營收26.62億元，較去年同期23.97億元，年增11%。
乾杯集團於去年9月處分台灣一風堂股份有限公司(原名：乾杯拉麵股份有限公司)，自去年10月起不再列入合併營收，加上10月發表全新鍋物料理品牌《麻辣45》，以及黑毛屋、海外事業均表現亮眼，帶動業績成長。
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10月因天氣轉涼，帶動鍋物需求攀升，乾杯集團以集團強項「和牛」結合「正宗重慶麻辣鍋」打造全「辛」殿堂，旗下第一個麻辣火鍋品牌「麻辣45」於17日開幕，開幕不到半個月來客數已突破3千人。
此外，爲瞄準目標客群，乾杯集團今年7月將旗下鍋物品牌「黑毛屋」分為目的型消費的「黑毛屋本家」，以及老饕日常飲食的「新型態黑毛屋」。「黑毛屋本家」推出鍋物型態及種類較多元，銷售突破千鍋。加上「新型態黑毛屋」較去年同期增加兩家新店鋪，帶動業績較去年同期成長六成。
海外事業方面，中國大陸目前已有乾杯、老乾杯、黑毛屋等品牌進駐，店舖數已達11家，較去年同期增加5家，加上氣溫轉涼等效應助攻，帶動海外業績較去年同期成長近55%。
緊接著進入11月，爲搶搭感恩商機，集團旗下頂級燒肉品牌老乾杯自11月1日起將定烤納入標準服務，同時嚴選熟客最愛的人氣品項，祭出市面上最頂級日澳和牛拼盤，並下殺8折超值優惠。
同時台灣事業品牌多插旗於一線百貨商場，迎接各大百貨周年慶，以及中國大陸事業再展老乾杯，進駐深圳羅湖區萬象城商場，於11月8日試營運，預計再創營收成長新動能。
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