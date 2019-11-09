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網路家庭10月營收30.39億元 歷史同期新高

2019-11-09 16:16經濟日報 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）今（9）日公告10月營業收入為30.39億元，與上月相較持平或微增，較去年同期成長6.9%，創歷年同期新高紀錄，累計1~10月合併營收為305.23億元，較去年同期成長12.7%。

10月營收暢旺得利於品牌助攻，新品優惠帶動業績增長，即將邁入年底電商銷售旺季和迎接雙11，網家也於10月同時打通會員和P幣，串連集團服務打造ONE PChome，僅使用任一服務帳號即可登入10個服務。集團作戰模式將加速拓展P幣生態圈，逐步顯現效益，推升消費動能。­

網家旗下PChome24h購物雙11暖身促銷於10月下旬啟動，首波匯集百大品牌推出獨家商品組合優惠，其中如Apple、Samsung、ASUS、小米、Dyson、Timberland、Columbia、聯合利華、TUMI、曼黛瑪璉等品牌業績成長強勁，連結36大銀行回饋10%起，且享有30期0利率的分期方案，聯合七大行動支付，且運籌中心串連15家物流伙伴，攜手外部金流、物流夥伴全面備戰。

歡慶雙11，旗下PChome24h購物於11月10日晚間舉辦全台電商唯一演唱會「2019 雙11 PChome來了」，晚會於晚間八時將陸續釋出首波優惠，包含Samsung Galaxy S10e狂殺15,900元；中華賓士CLA 200 Coupé新世代轎跑車188萬元，搭配站上金流最高可省近17萬，更有加碼好禮；開賣PChome旅遊「亞洲最新豪華郵輪世界夢號行程」，強推那霸+鹿兒島五天四夜賞櫻之旅，；日本頂級麝香葡萄限時驚喜價1,111元買一送一；推出米其林泰菜品牌「baan」三款即食火鍋湯底，三盒優惠1,399元再送頂級新鮮食材。

PChome電商

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