網路家庭10月營收30.39億元 歷史同期新高
2019-11-09 16:16
經濟日報 記者彭慧明
／即時報導
網路家庭（8044）今（9）日公告10月營業收入為30.39億元，與上月相較持平或微增，較去年同期成長6.9%，創歷年同期新高紀錄，累計1~10月合併營收為305.23億元，較去年同期成長12.7%。
10月營收暢旺得利於品牌助攻，新品優惠帶動業績增長，即將邁入年底電商銷售旺季和迎接雙11，網家也於10月同時打通會員和P幣，串連集團服務打造ONE PChome，僅使用任一服務帳號即可登入10個服務。集團作戰模式將加速拓展P幣生態圈，逐步顯現效益，推升消費動能。
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