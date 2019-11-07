宇峻、網龍領頭 遊戲類股秀上攻氣勢
2019-11-07 11:41
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
宇峻（3546）和網龍近期相繼推出新遊戲，營運增添想像空間，激勵買盤進場，今（7）日在買盤支撐下，逆勢上攻，宇峻盤中一度漲至波段高點91.5元，同時為近一年股價高點；網龍日K更拉出一根紅棒，午盤前漲幅超過4%；領軍遊戲類股群起開紅。橘子、大宇資、歐買尬與鈊象等類股，獲激勵帶量走揚。
今年8月27日，宇峻日本子公司推出手機遊戲《曉之軌跡》，9月貢獻完整營收，加上9月推出代理手遊《御劍神州》亦帶來貢獻，單月營收達1.32億元，創去年一月以來新高；累計前九個月營收8.35億元，年減4.51%，衰退幅度逐漸收斂。
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宇峻營收成長添翼，吸引市場關注，自今年10月下旬起，獲得外資相挺，截至昨天，外資連買五個交易日，近五日買超222張，搖身買盤領頭羊。宇峻本季除了規劃在韓國推出《御劍神州》，先前授權給中國開心網的IP《三國群英傳─一統天下》也在中國大陸上市，可望進一步助攻其表現。
網龍過去三季，陸續推出《吞食天地M》、《戀愛盒子M》等手機遊戲，吸引老玩家回流，帶動營運轉盈，自去年第3季至今，連續四季獲利，累計今年前兩季稅後純益約6,300萬元，每股純益（EPS）0.73元，為2012年以來最佳。網龍累計今年前九個月營收5.39億元，年增54.4%，近期將揭曉10月營收。
智冠集團目前聚焦遊戲通路、營運、研發、行銷、美術代工、金流事業等六大市場，網龍專注遊戲開發。智冠發言人鍾興博日前表示，網龍下半年手機遊戲大作《黃易M》，預計最快第4季正式上市，將有助於獲利提升。
另，網龍《吞食天地M》第3季起在越南上市，也將逐步對營收帶來貢獻。
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