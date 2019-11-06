常廣將於11月8日 以45元登錄興櫃

2019-11-06 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



專精於腹腔鏡微創手術耗材及器械等醫療用品公司常廣（6730）預計於11月8日以45元登錄興櫃，董事長陳政宏表示，今年持續深耕客戶、擴展新科別及開拓東南亞新客戶等效益逐步顯現下，營收獲利均有機會較去年成長；未來在高階雙極止血夾鉗、多功能單極電燒沖洗器等新產品順利投入市場後，預期營收及獲利將出現正向成長。

常廣創立於2004年3月，創立自有品牌「LAGIS｣行銷全球，專精於腹腔鏡微創手術耗材及器械等醫療用品，擁有模具、治具設計及技術整合能力，具高度自製力，並掌握關鍵技術。

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去年常廣營收3.99億元，稅後純益8,589.2萬元，年增9%，每股純益（EPS）3.22元；今年上半年營收2.04億元，稅後純益5,204.7萬元，年增26.6%，EPS為1.95元。

常廣目前營收以腹腔鏡微創手術耗材81%(如穿刺套管、沖吸管、氣腹針等)為主、複合式裝置10%(如複埠式導入套管組、傷口撐開器、傷口撐開器氣密蓋等)、器械及設備7%(如組織夾鉗、鑷子、牽引器、剪刀、電燒器械、壓力器、推結器等)，及其他2%(如檢體袋、手術訓練箱、包材、濾氣管、器官模型等)。

微創手術具有傷口較小較美觀、失血量較少、疼痛較輕、術後恢復時間較短、住院時間較短等特性，病人能早日返回工作崗位，對身體侵襲性較低，術後併發症亦隨之降低，也能得到較佳治療結果等優點。

常廣產品專精於微創手術(Minimal invasive surgery, MIS)相關手術器械及耗材，以台灣為製造基地，建立台灣品牌行銷全球，為台灣最具規模的微創手術器械製造廠，目前行銷至全球50個國家，營業比例為歐洲29%、日本22%、韓國12%、中國5%及台灣21%。