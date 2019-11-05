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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

松果購物10月營收2,655萬元 年增62%

2019-11-05 15:35經濟日報 記者何佩儒／即時報導

松果購物（6740）今（5）日公布，10月營收2,655萬元，年增62%，為歷年同期新高紀錄，為第4季表現帶來強勁挹注。迎戰雙11，松果購物目標今年雙11交易額較去年同期成長超過100%。

松果購物總經理吳佩雯表示，今年雙11整體市場熱度更勝往年，進入11月以來買氣已逐步顯現。松果購物雙11戰略上以「數據」為核心，全面從系統底層、商品策略、服務優化、科技助燃、異業增色等多面向布局，切分為多波段的造節堆疊買氣，並透過遊戲化增進消費者回訪。

松果購物指出，10月受惠於居家換季商機湧現，緊抓全站消費主力品類推出自有造節「國民狂歡節」，強打擁有品質與價格雙優勢的MIT生活居家品項帶動買氣，並掌握萬聖節親子消費力道，不僅透過線上祭出節慶商品助燃，也首度走到線下貼近消費客群，從品牌力及消費力上雙鋪成，墊起成長的新基石。

展望11月，松果購物「1111剁手狂歡節」已搶先開跑，首兩波時尚休閒日及超市百貨日，吸引眾多消費者搶先下單預熱，緊接而來將祭出科技家電及質感居家雙強打衝刺買氣，持續搶進雙11大戰，可望為11月買氣再添柴火。

圖／松果購物提供
圖／松果購物提供
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