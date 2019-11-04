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利多齊發！生技小兵勇猛 台生材、益安、順藥盤中攻頂

2019-11-04 12:27經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

生技股各挾題材輪番上陣，今日以上櫃股擔綱，包括台生材（6649）、益安（6499）、順藥（6535）盤中股價皆亮燈漲停，另外，太景-KY（4157）、喬山（1736）盤中股價勁揚，漲幅皆超過5%。高價股則以康友-KY（6452）表現較突出，盤中來到247元，漲幅逾4%。

法人表示，時序進入年底，生技股進入傳統旺季，個股近期利多齊發，有助股價表現，另一方面，隨著大選將至，生技股有政策護航，也亦有表現。

順藥發布重大訊息，決授權董事長全權處理LT1001長效止痛針劑中國地區授權合約。市場預期，順藥長效止痛針劑在中國授權新夥伴可望在近期敲定，激勵股價漲勢。

順藥表示，將與中國大陸的藥廠簽訂LT1001長效止痛針劑授權合約，新合作夥伴將獲得該產品於中國大陸、香港及澳門的獨家開發銷售權利，於授權地區進行開發、生產、註冊及銷售推廣活動，合約年限為20年。

順藥表示，此獨家開發權及銷售權原來是授予中國大陸海科集團旗下的上海新探公司，不過，海科集團內部評估後決定暫緩對醫藥領域的投資，所以順藥董事會決議通過支付上海新探權益轉讓金，並由順藥尋找中國地區新的授權夥伴。而公司與上海新探的授權合約將於新合作夥伴的授權合約生效之日起終止。

康友-KY禽流感疫苗事業逐步成長，取得兩張H5N1及H9N2禽流感疫苗藥證後，產能逐步展開。市場看好，印尼政府是唯一出口清真認證的禽流感疫苗，康友-KY可望逐步透過印尼政府，將禽流感疫苗滲透到海外回教國家，加上大輸液布局東協市場，期今年取得菲律賓市場藥證，爭取從六安華源向菲律賓出口銷售機會，明年營運有望逐步向上。

禽流感流感疫苗順藥

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