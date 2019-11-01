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村田助攻 台嘉碩爆大量攻上漲停

2019-11-01 11:15經濟日報 記者呂安涔／即時報導

台灣嘉碩科技股份有限公司（3221）今（1）日與村田製作所（Murata）達成部分產品線授權協議，TST被授予銷售權，將銷售產品予使用這類Murata SAW濾波器產品的客戶，未來，Murata將會引介使用上述產品線的客戶予TST。

台嘉碩第3季營收高達億元，創上櫃年來單季最高營收，法人更樂觀預估10月營收將創歷史新高，第4季仍有季增的空間。

台嘉碩今日爆出4,600多張大量股價攻上漲停，技術面帶量長紅，挑戰23.7壓力，MACD 指標剛從0軸之下翻正往上表態，今日的紅K棒低點不破以前，有機會再往前波高點24.8以上作挑戰。

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