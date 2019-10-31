新鼎重大事項待公布 11月1日起暫停交易

2019-10-31 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／即時報導



櫃買中心指出，新鼎系統股份有限公司（5209）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自11月1日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

新鼎31日上漲0.50元，收在43.50元。新鼎主要經營，各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購軟硬體組合、監造、安裝、校測、試車、維護及操作等，以及電腦軟、硬體，以及儀器之進口代理及銷售。