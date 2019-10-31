新鼎重大事項待公布 11月1日起暫停交易

相關新聞
熱門文章
權王領漲 14檔股價飆新高2019-10-30 23:53
聯茂、中租、義隆 目標價調升2019-10-30 23:39
中鋼：鋼市醞釀新一波榮景2019-10-30 23:32
台光電獲利創高 燿華增逾三成2019-10-30 23:28
台積電早盤衝上300元新天價 台股續創29年半新高2019-10-31 09:16
聯電Q3淨利 近五季最佳2019-10-31 01:06
外資連13買 助攻台股2019-10-30 23:52
外資看好聯發科股價 喊衝400元2019-10-30 23:36
法人籲轉進起漲金融股2019-10-31 14:28
彰銀早盤股價漲至23.65元 今年來新高2019-10-31 09:56
台達電上季每股純益1.97元 強攻5G2019-10-30 23:31
百元高價股 增至187檔2019-10-30 23:52
雙千金有影？法人喊昇佳挑戰1,000元2019-10-31 13:35
台郡Q3獲利季增逾3.7倍 每股賺3.65元2019-10-30 23:28
生技基期低 短多點火2019-10-30 23:39
櫃買挺生技 登上權威期刊2019-10-31 00:21
精材 31日起改採人工撮合2019-10-30 23:32
外資錢進上櫃 最愛IC族2019-10-30 23:32
越鋼三號爐 暫不興建2019-10-30 23:32
優群上季每股純益1.93元 大增七成2019-10-30 23:31
元晶 獲太陽能模組大單2019-10-30 23:28
日月光 Q3獲利 翻倍2019-10-30 23:30
全民權證／瀚宇博 兩檔聚光2019-10-30 23:44
台股11,400點得而復失 開高走低跌21點收11,3582019-10-31 13:53
亞泰第3季毛利率創新高 每股純益1.75元2019-10-30 21:32
台郡Q3財報優於預期 股價勁揚逾8%創歷史新高2019-10-31 14:53
宜進停牌 引發聯想2019-10-30 23:31
台股紅翻黑收跌21.57點 三大法人買超60.17億2019-10-31 15:07
大聯大Q3獲利增10% 樂觀本季2019-10-30 23:29
友達Q3慘兮兮 面板股一片綠2019-10-31 14:28
晶電、隆達 優選價外10%2019-10-30 23:42
展旺Q3轉虧為盈 明年表現將優於今年2019-10-31 15:07
臻鼎、華通 認購搶鏡2019-10-30 23:44
聯發科5G讚外資喊買 目標價調高至530元2019-10-31 11:33
台積電腿軟 台股紅翻黑月線仍漲529點2019-10-31 14:27
大江 前三季純益增42%2019-10-30 23:32
就市論勢／蘋概族群 後市看俏2019-10-30 23:40
借貸帳戶註銷規定 鬆綁2019-10-30 23:34
牧德前3季每股賺逾18元 股價反彈2019-10-31 10:35
外資青睞聯發科 目標價喊上530元2019-10-31 14:28
留言