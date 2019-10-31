GS湯淺匈牙利鋰電池廠將投產 立凱電、長園科受惠

2019-10-31 09:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



國際鋰電池巨頭近期動作不斷，日本GS湯淺公司近期投資近3,000萬歐元（約新台幣10億元）於歐洲匈牙利米什科爾茨建造的鋰電池工廠已於10月15日竣工，準備正式投產，就是看好未來鋰電池於汽車產業上的應用，將大舉取代傳統鉛酸電池的產業汰換潮，法人預估台灣廠商當中，如電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）、台塑鋰鐵材料科技、長園科等可望同步受惠。

除了日本GS湯淺公司投資動作積極外，韓國的三星SDI也投資擴建匈牙利的動力電池廠、日本的京瓷（Kyocera）也深入研發次世代鋰離子電池產品，凸顯出日、韓電池大廠紛紛加碼投資鋰電池業務，看好鋰電池未來在汽車電瓶、5G基地台的應用。

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法人表示，以目前產業觀察，汽車電瓶採用鋰電池的動作會更快更積極，主因為汽車電瓶的平均銷售單價更高，刺激鋰電池廠商更加快腳步擴產，以滿足汽車品牌商的產能需求。

據悉，日本GS湯淺公司的上游正極材料磷酸鐵鋰的唯一供應商正為立凱-KY，該公司已於近期成功完成試產動作，配合湯淺公司匈牙利廠準備投產，接下來將進入常態性量產出貨，立凱-KY可望搭上這波鉛酸電池的汰換潮。由於鉛酸電池叱吒產業20年，市場也看好鋰電池可望在汽車產業應用上將迎來未來20年的大好時光，鋰電池在汽車領域的應用將大爆發，並具有產業升級的新價值。

法人表示，隨著立凱-KY替日本客戶GS湯淺的試產告一段落，加上產業步入傳統淡季，預估第4季營收回歸產業特性，處於營運淡季。待2020年主要國際客戶啟動拉貨動能，整體營運可望持續向上。

立凱-KY 9月營收為5,729萬元，續創22個月新高，單月營收較去年同期大幅成長1583.1%；累計今年前九月營收為3.5億元，較去年同期成長169.5%，展現強勁成長動能。