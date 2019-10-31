親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

GS湯淺匈牙利鋰電池廠將投產 立凱電、長園科受惠

2019-10-31 09:05經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

國際鋰電池巨頭近期動作不斷，日本GS湯淺公司近期投資近3,000萬歐元（約新台幣10億元）於歐洲匈牙利米什科爾茨建造的鋰電池工廠已於10月15日竣工，準備正式投產，就是看好未來鋰電池於汽車產業上的應用，將大舉取代傳統鉛酸電池的產業汰換潮，法人預估台灣廠商當中，如電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）、台塑鋰鐵材料科技、長園科等可望同步受惠。

除了日本GS湯淺公司投資動作積極外，韓國的三星SDI也投資擴建匈牙利的動力電池廠、日本的京瓷（Kyocera）也深入研發次世代鋰離子電池產品，凸顯出日、韓電池大廠紛紛加碼投資鋰電池業務，看好鋰電池未來在汽車電瓶、5G基地台的應用。

法人表示，以目前產業觀察，汽車電瓶採用鋰電池的動作會更快更積極，主因為汽車電瓶的平均銷售單價更高，刺激鋰電池廠商更加快腳步擴產，以滿足汽車品牌商的產能需求。

據悉，日本GS湯淺公司的上游正極材料磷酸鐵鋰的唯一供應商正為立凱-KY，該公司已於近期成功完成試產動作，配合湯淺公司匈牙利廠準備投產，接下來將進入常態性量產出貨，立凱-KY可望搭上這波鉛酸電池的汰換潮。由於鉛酸電池叱吒產業20年，市場也看好鋰電池可望在汽車產業應用上將迎來未來20年的大好時光，鋰電池在汽車領域的應用將大爆發，並具有產業升級的新價值。

法人表示，隨著立凱-KY替日本客戶GS湯淺的試產告一段落，加上產業步入傳統淡季，預估第4季營收回歸產業特性，處於營運淡季。待2020年主要國際客戶啟動拉貨動能，整體營運可望持續向上。

立凱-KY 9月營收為5,729萬元，續創22個月新高，單月營收較去年同期大幅成長1583.1%；累計今年前九月營收為3.5億元，較去年同期成長169.5%，展現強勁成長動能。

此外，長園科近期則專攻工商業使用的大型不斷電設備（UPS）的電池系統，該公司日前表示，替代鉛酸電池的趨勢仍然勢不可擋，預期下半年有新客戶加入。

立凱電董事長暨總經理張聖時。 報系資料照
立凱電董事長暨總經理張聖時。 報系資料照
分享

營收匈牙利新台幣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

櫃買推動新創掛牌 成效佳

2019-10-31 00:20

外資錢進上櫃 最愛IC族

2019-10-30 23:32

精材 31日起改採人工撮合

2019-10-30 23:32

美容尖兵 翔宇申請掛牌

2019-10-30 23:32

鉅明 本季營收看增兩成

2019-10-30 23:32

大江 前三季純益增42%

2019-10-30 23:32

優群上季每股純益1.93元 大增七成

2019-10-30 23:31

安碁上櫃首日 股價大漲136%

2019-10-30 23:28

邑昇第3季EPS 0.82元 創新高

2019-10-30 14:29

安碁掛牌翻倍 蜜月行情甜

2019-10-30 14:26

併購、子公司掛牌題材燒 生技股一枝獨秀股價勁揚

2019-10-30 12:39

中光電Q3業績報喜 早盤突破盤整收復短、中期均線

2019-10-30 10:22
看更多

熱門文章

買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電

2019-10-30 10:08

權王領漲 14檔股價飆新高

2019-10-30 23:53

低基期蘋概 11檔法人卡位

2019-10-30 14:26

聯茂、中租、義隆 目標價調升

2019-10-30 23:39

宜進明天停牌 外界推測可能轉型不動產

2019-10-30 18:29

臉書Q4伺服器需求成長 廣達最受惠

2019-10-30 12:23

併購、子公司掛牌題材燒 生技股一枝獨秀股價勁揚

2019-10-30 12:39

台積電尾盤翻紅攻新高價 台股上漲46點收11,380

2019-10-30 13:52

友達Q3虧損擴大 每股虧0.41元

2019-10-30 14:07

聯茂財報亮眼 外資喊買進

2019-10-30 12:29

中華電Q3每股盈餘 1.04元

2019-10-30 14:56

台光電獲利創高 燿華增逾三成

2019-10-30 23:28

生技基期低 短多點火

2019-10-30 19:28

轉單說甚囂塵上 法人估TPK-KY可望展開波段反彈

2019-10-30 09:50

外資連13買 助攻台股

2019-10-30 23:52

聯發科Q3毛利率42.1% EPS 4.38元

2019-10-30 17:02

聯電Q3淨利 近五季最佳

2019-10-31 01:06

外資喊買 聯茂目標價衝188元

2019-10-30 14:26

業外收入大減 台達電Q3 EPS 1.97元

2019-10-30 19:53

全球半導體資本支出大增 昇陽半再生晶圓業績看俏

2019-10-30 10:14

台積電拉尾盤收299.5元、市值7.76兆 再創歷史新高

2019-10-30 14:09

BDI回穩 航運Q4鳴笛

2019-10-30 14:26

百元高價股 增至187檔

2019-10-30 23:52

併購+子公司掛牌 生技股價一枝獨秀

2019-10-30 14:26

台郡Q3每股賺3.65元 超越上半年

2019-10-30 14:49

中鋼：鋼市醞釀新一波榮景

2019-10-30 23:32

外資看好聯發科股價 喊衝400元

2019-10-30 23:36

陸需求旺 Switch供應鏈笑開

2019-10-30 14:26

台達電上季每股純益1.97元 強攻5G

2019-10-30 23:31

台積電再創新高 台股改寫逾29年來新高

2019-10-30 14:28

台郡Q3獲利季增逾3.7倍 每股賺3.65元

2019-10-30 23:28

生技基期低 短多點火

2019-10-30 23:39

台郡看Q4產值個位數年成長 樂觀2020年高頻5G材料元年

2019-10-30 15:31

法人估MSCI小降台股 被動式基金流出269億元

2019-10-30 11:01

台光電Q3獲利創新高 前三季每股賺6.59元

2019-10-30 21:13

優群上季每股純益1.93元 大增七成

2019-10-30 23:31

若分手德儀 大聯大：明後年營收、獲利與股息不受影響

2019-10-30 16:25

亞泰第3季毛利率創新高 每股純益1.75元

2019-10-30 21:32

宜進將公布重訊 31日暫停交易

2019-10-30 17:26

冠德突破2萬張 強勢攻高

2019-10-30 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top