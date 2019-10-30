併購、子公司掛牌題材燒 生技股一枝獨秀股價勁揚

2019-10-30 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



晟德董事長林榮錦 分享 facebook 生技股受惠併購、子公司海外掛牌等利多題材發酵，今（30）日多檔個股張燈結綵，包括晟德（4123）、台生材、喬山盤中股價皆亮燈，在強勢股的帶動下，生技股人氣暴棚，包括訊聯、大學光、寶齡富錦等生技股股價皆勁揚。

同時生技股今日在類股表現上也呈現一枝獨秀，上市生醫指數盤中漲幅逾2%，一度來到63.29點，台灣生技指數和上櫃生醫指數盤中漲幅也有1.5%。

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生技股多檔個股傳來喜訊。晟德今日股價表現最為強勢，早盤即在大單進場拉抬下攻上漲停鎖住，委買高掛5,000餘張。晟德母憑子貴，子公司東曜將在11月8日在港上市，發售價不高於每股發售股份7.55港元，創台灣轉投資生物製藥公司首例。看好晟德轉投資事業開花結果，吸引買盤追捧，晟德今股價創除權息以來新高。

晟德表示，投資東曜已有10年的時間，東曜IPO後，晟德持股約31%，仍是最大單一股東。東曜藥業是在2009年成立，是一間臨床階段生物製藥公司，致力於開發及商業化創新型腫瘤藥物及療法。

其主要擁有針對各類癌症的綜合性在研腫瘤藥物組合，產品有7種在研生物藥及5種在研化學藥物，當中包括多種單克隆抗體（mAb）、抗體偶聯藥物（ADC）、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物（如脂質體藥物），並於三大綜合技術平台開發系列產品。

晟德表示，目前東曜進度最快的開發藥物是TAB008，此藥是知名抗VEGF單抗藥物癌思停（Avastin）的生物相似藥，可望在明年開始有業績貢獻，未來也朝每年將有一新藥品上市的目標進行。

喬山今日股價勁揚主要反應董事會通過簽署收購日本朝日集團旗下富士醫療60％股權的意向書。喬山表示，與富士醫療器的戰略結盟，將可快速整合富士醫療器的技術以及喬山的全球銷售與售後服務網路優勢，將產品行銷及拓展到全球市場。