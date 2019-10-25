雙11快到了 這些族群要留意
年底的購物旺季要開始了，從雙11開始將有包括雙12、感恩節、聖誕節等一連串節慶商機，近期業者已展開暖身，法人點名包括電商、物流、金流、生技、造紙業者都忙著布局年底前的旺季大檔，是否衝出佳績值得留意。
雙11光棍節從2009年開始，今年進入第11年，每年吸引消費者的目光，參與搶購人數及成交金額逐年成長，以阿里巴巴集團旗下天貓為例，去年平台的成交總額達2,135億元人民幣，天貓總裁蔣凡在先前的雙11啟動會上表示，預估今年將在雙11當天新增1億人參與搶購，1天內的總參與人次將超過5億人。
天貓今年主打百萬種以上的首發新品，且在本周展開預購，根據統計顯示，預購首日成交額較去年成長1倍；雙11的熱潮不僅是在大陸市場發威，台灣市場近幾年來也搭上這股節慶商機，每年的雙11，成為各業者的重要競爭檔期，包括電商、物流、金流、生技、甚至3C通路、紙箱等業者，都積極搶進。
隨著雙11即將到來，電商業者開始暖身，包括網路家庭（8044）、創業家兄弟、富邦媒等都在準備搶攻雙11商機，去年網家及創業家的11營收都創下年度單月新高，富邦媒單日業績也很高，業者看好今年的購物熱度將可持續成長。
神腦宣布，今年雙11購物節特別串聯線上、社群媒體、門市通路，舉辦一系列活動，除了天天直播競標1元起的商品，更包含Galaxy Note10+ 12G/512G、Switch主機搭遊戲片、知名品牌吹風機等人氣商品；神腦推估，今年雙11活動將帶動神腦生活官網流量成長五成，會員數可望上探300萬。
另外，布局大陸美容保養市場的生技業者更是動作積極，達爾膚、大江、羅麗芬-KY都可望受惠雙11的拉貨潮，達爾膚表示，第4季進入美容保養消費產業旺季，百貨周年慶、電商雙11活動等將可進一步挹注營收表現。
羅麗芬-KY旗下3個品牌透過50個經銷商行銷大陸30個省市，旺季加上拓展策略的推動，將帶動第4季的成長動能；大江來自中國的營收占比達八成，預期可受惠雙11買氣所帶來的拉貨效應。
法人表示，電商、通路業者搶攻雙11商機，也將帶動物流及紙箱的需求，挹注相關造紙業者的表現；金流部分，隨著各業者搶進雙11，相關的金控業者也可以留意。
雙11題材下，法人認為，相關概念股包括嘉里貨運、宅配通、中菲行、國泰金、富邦金、玉山金、永豐餘、正隆、榮成、及電商的富邦媒、網家、創業家、甚至是生技的達爾膚、大江、羅麗芬-KY等，都可望受到雙11的挹注效應。
台新投顧副總黃文清表示，台股攻上萬一點，目前的主流仍以科技股為主，集中在電子股上面，雙11的季節性題材，必須關注基本面是否真的受惠，追蹤長期的營收及獲利表現是否真正受惠。
證券分析師黃漢成表示，雙11的題材在台股上來說相對較少，以目前台股站上萬一點的情況來看，外資的買盤是推動的主力，外資買超標的較少會關注季節性的題材，所以，雙11概念的發酵以短線行情居多。
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