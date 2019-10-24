獲利表現靚 安碁自結9月EPS 1.02元、年增233.3%
2019-10-24 20:49
經濟日報 記者謝艾莉
／即時報導
宏碁集團旗下小金雞安碁資訊（6690）今（24）日公告自結，9月營收為7,900萬元、年增55.78%，單月稅後純益為1,285萬元，年增233.3%，單月EPS為1.02元，大幅優於去年同期的0.3元。
總計第3季安碁營收為1.72億元，年增37.1%，單季稅後純益1,500萬元、年增45%，單季EPS為1.22元，優於去年同期的0.84元。
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安碁資訊董事長施宣輝日前指出，資安是未來大趨勢，安碁未來成長動能將落在OT及海外資安商機。安碁暫定公開承銷價格為每股55元，安碁將於下周掛牌上櫃。
安碁專注發展資訊安全服務，不同於傳統 SI 著重初期的 SOC 建置，並向客戶收取一次性銷售費用，安碁更著重 SOC 建置後的營運和維護，營收有 75%來自每月向客戶收取的SOC 維運收入。
施宣輝指出，資安是未來大趨勢，但現在跟以往型態差很多，現在是進入社交工程時代，例如惡意郵件攻擊，隨著防毒進入新時代，未來只有像安碁這種廠商才能保障客戶安全。
安碁目前政府相關業務占七成，其次則為金融15%至20%、一般製造業約為10%至15%。施宣輝強調，未來公司要持續成長有兩大動能，包含拓展不同領域客戶及業務延伸到海外。
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