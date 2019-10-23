柏登董座資金不足 公司遭退票
2019-10-23 18:46
經濟日報 記者陳書璿
／台北即時報導
柏登生醫(4177)22日公告，負責人暨董事長賴弘基於本月22日發生支票存款帳戶存款不足，共計一筆支票發生退票情事，後續將與債權人協商票款償付事宜，至於票款清償註記，之後將另行公告。
柏登今年年初已終止興櫃掛牌買賣，當初柏登表示，因子公司上海柏登啟動西進，將陸續引進投資人，但興櫃價格太低造成引資的困擾，因此決定先終止興櫃掛牌，待公司體質調整好，未來會重新送件申請登錄興櫃市場。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
年初才終止興櫃掛牌，事隔半年又發生公司跳票事件，截至截稿前，柏登公司都並未有回應。
柏登是首家以魚鱗片為主要原料的角膜研發商，主要產品為膠原蛋白基質，可應用於眼科、牙科和骨科等，以自有品牌「視原」、ologen及Aongen行銷，更是全球首家生產眼部修復產品的公司。
留言