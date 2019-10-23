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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

柏登董座資金不足 公司遭退票

2019-10-23 18:46經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

柏登生醫(4177)22日公告，負責人暨董事長賴弘基於本月22日發生支票存款帳戶存款不足，共計一筆支票發生退票情事，後續將與債權人協商票款償付事宜，至於票款清償註記，之後將另行公告。

柏登今年年初已終止興櫃掛牌買賣，當初柏登表示，因子公司上海柏登啟動西進，將陸續引進投資人，但興櫃價格太低造成引資的困擾，因此決定先終止興櫃掛牌，待公司體質調整好，未來會重新送件申請登錄興櫃市場。

年初才終止興櫃掛牌，事隔半年又發生公司跳票事件，截至截稿前，柏登公司都並未有回應。

柏登是首家以魚鱗片為主要原料的角膜研發商，主要產品為膠原蛋白基質，可應用於眼科、牙科和骨科等，以自有品牌「視原」、ologen及Aongen行銷，更是全球首家生產眼部修復產品的公司。

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