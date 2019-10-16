國泰證券輔導 網購平台「松果購物」掛牌興櫃

2019-10-16 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北即時報導



國泰證券主辦的松果購物（6740）今（16）日正式興櫃掛牌，每股參考認購價為26元，開盤漲幅高達21.42%，為台股電子商務類股增添生力軍。

國泰證券指出，國內電商發展條件得天獨厚，包括發達物流體系、先進網路軟硬體建置，提供完整優質的線上網路與線下物流服務，促成台灣電商市場規模快速成長。根據德國市調公司Statista及亞太知名網路和高科技行業諮詢機構CIC資料顯示，2019年台灣電商市場規模將成長15.4%至512億美元，躋身全球第七大電商市場。

此外，近年行動網購交易量快速成長，2018年手機網購比重達52%，已超越過去以PC為主的網購模式比重，未來在5G時代來臨，將加速台灣電商市場持續擴大，預估2022年手機網購比重將達到61%，國泰證券對於未來電商產業的發展持正向看法。

松果購物為已上櫃創業家兄弟旗下轉投資事業，創業家於2016年由國泰證主辦送件上櫃掛牌，從成立後短短四年內快速成長且順利上櫃掛牌。此次國泰證券繼續輔導松果購物，做為IPO主辦券商，未來亦將全力協助松果購物順利進入資本市場。

國泰證券看好松果購物差異化策略，該公司2016年成立後即跟隨時代趨勢找到差異化缺口，切入B2B2C行動商務市場，合作廠商超過4,500家，引進逾25萬件優質商品，且打造以行動原生思維出發的開店平台，有效掌握經濟商機。

目前在松果購物的用戶中，已有高達八成的比例，使用行動平台購買，同時，隨著AI科技運用發揮精準的數位廣告能力，鎖定24至44歲的網購主力消費客群，帶動營運呈現躍進表現。

松果購物看好網購原生Z世代開始擁有經濟能力，將成為消費主力軍，其消費習慣將有望全面線上化，對於行動電商發展將成為一大助力，因此將產品線，優先鎖定高回購及高毛利特性的生活居家品類，以緊抓消費客群的每日生活需求，並透過科技輔助，滿足網路原生世代追求個人化商品及服務的特性。

松果購物因定位策略成功及累計學習曲線效益顯現，僅開站一年半即達單月損益兩平，並陸續引進品牌商，2018年營收1.51億元，年增率115.7%，稅後盈餘512.6 萬元，營運正式由虧轉盈，2019年上半年營收1.2億元，已達去年全年營收八成，年增率96%，稅後盈餘530.7萬元，已超越去年整年度表現。