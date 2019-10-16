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怎樣的孤立無援 讓城市變成「小丑」化學池？

台股電子商務股添新血 松果購物掛牌興櫃

2019-10-16 10:14經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

松果購物。圖／松果提供
松果購物。圖／松果提供
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松果購物（6740）今（16）日正式興櫃掛牌，每股參考認購價26元，為台股電子商務類股增添生力軍；國泰證表示，松果購物去年營收1.51億元，年增115.7％，稅後純益512.6萬元，營運由虧轉盈，今年上半年營收1.2億元，已達去年全年營收八成，年增96%，稅後純益530.7萬元，超越去年整年度表現，第4季將進入電商各大節慶促銷活動，包括雙11、雙12等年度大型活動，市場看好下半年營運表現。

國泰證指出，國內電商發展條件得天獨厚，包括發達物流體系、先進網路軟硬體建置，提供完整優質的線上網路與線下物流服務，促成台灣電商市場規模快速成長。

根據德國市調公司Statista及亞太知名網路和高科技行業諮詢機構CIC資料顯示，今年台灣電商市場規模將成長15.4%至512億美元，躋身全球第七大電商市場。

近年行動網購交易量快速成長，2018年手機網購比重達52%，已超越過去以PC為主的網購模式比重，未來在5G時代來臨，將加速台灣電商市場持續擴大，預估2022年手機網購比重將達到61%，國泰證券對於未來電商產業的發展持正向看法。

國泰證表示，松果購物為已上櫃創業家兄弟旗下轉投資事業，看好松果購物差異化策略，在2016年成立後即跟隨時代趨勢找到差異化缺口，切入B2B2C行動商務市場，合作廠商超過4,500家，引進逾25萬件優質商品，且打造以行動原生思維出發的開店平台，有效掌握經濟商機。

目前在松果購物的用戶中，已有高達八成的比例，使用行動平台購買，同時，隨著AI科技運用發揮精準的數位廣告能力，鎖定24~44歲的網購主力消費客群，帶動營運呈現躍進表現。

國泰證指出，松果購物建立快速彈性的組織，以速度應戰快速變遷的電商紅海，掌握每個市場關鍵機會點，並透過高度投入AI領域縮短學習曲線，同時發揮輕資產優勢實現小而美的獲利模式；因定位策略成功及累計學習曲線效益顯現，僅開站一年半即達單月損益兩平，並陸續引進品牌商，增加消費者黏著度。

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