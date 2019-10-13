明達醫上櫃案 櫃買將審議

2019-10-13 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



櫃檯買賣中心預計於108年10月17日召開上櫃審議委員會，審議明達醫學科技公司(6527)申請上櫃案，申請時資本額2億1420萬元。明達醫學科技公司主要從事眼科診斷型醫療設備之研發、製造及銷售，主要股東為盛弘、明基電通、台達電等公司，2015年4月29日登錄興櫃。

明達醫學整合光學設計、影像處理、機構設計、電子電路，臨床實驗各項能力，如今已成功設計並量產免散瞳眼底視網膜攝影機，全自動視網膜攝影機，全自動角膜厚度儀眼壓計，全自動磨片機等眼科高階醫療與視光設備，行銷全世界40個國家，其中眼底視網膜攝影機的銷售已擁有全世界4%的市佔率，為臺灣的醫療器材在全球市佔率開創了新的記錄。

公司產品包括光學同調斷層掃描(Optical Coherence Tomography, OCT)儀器、免散瞳眼底照相機(Non-Mydriatic Fundus Camera)、全自動非接觸式眼壓計(Auto and Non-contact Tonometer)、醫療儀器支架和全自動免散瞳眼底照相機(Automatic Non-Mydriatic Fundus Camera)。

主要以OEM方式與品牌客戶進行合作，主要銷往歐美國家，自2012年第4季眼底照相機量產後，亦積極投入東南亞國家市場。