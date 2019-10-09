盛弘醫藥前三季合併營收23.2億元 年增3.22％

2019-10-09 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



盛弘醫藥（8403）公告9月合併營收2.6億元，前三季合併營收為23.2億元，年增3.22％。盛弘表示，去年七月併入連鎖藥局躍獅墊高去年基期，不過，在近期同步進行集團資源重整，子公司商品策略調整下，盛弘仍能維持營收規模，繳出較去年同期持平的成績。

盛弘積極以併購方式擴大營運規模，實踐串聯完整醫療服務價值鏈，繼去年以1.7億併購瑞士商裕利醫藥集團旗下之躍獅藥局連鎖藥局後，日前再宣佈與優盛醫學(4121) 簽署戰略合作協定，宣示雙方旗下的兩大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」，將分階段嘗試戰略合作，朝向臺灣連鎖藥局龍頭邁進。

優盛旗下之「佑全健康人生」，目前全台擁有110家藥妝及藥局門市，位居市場第二大連鎖藥局；而盛弘旗下之躍獅連鎖藥局則有92家門市，排名為第三大。雙方合作即有202家的通路，初期將從供應鏈端整合做為起步，包括採購，倉儲物流，資訊系統，人力資源等功能進行整合，包括前端將進行共同行銷，交叉銷售，以及產品線共用等等，目標以資源共享提高效率，預期未來順利逐步整合後即可發揮優勢地位。

盛弘持續看好大健康產業的發展，近年積極擴大集團在醫療版塊上的佈局，串連保健、檢測、預防到治療、養生到養老成為完整醫療服務供應鏈，將集團打造成為大健康產業的開放式平台，期與國內同業一起把台灣醫療健康產業的價值做大。