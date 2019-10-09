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聖暉9月營收11.81億元 月增36.5%

2019-10-09 15:50經濟日報 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室暨機電工程整合廠聖暉（5536）今（9）日公布9月營收11.81億元，年增4.3%、較上月大增 36.5%，業績回溫。

聖暉第3季無塵室機電工程的新接訂單，主要來自中國大陸半導體上游產業，及台灣電子周邊建設兩大類。由於貿易爭端短期不會結束，供應鏈必須分散生產風險，因而回台灣或轉移至東南亞生產成為顯學，聖暉已於東南亞多國設立據點，未來將新增泰國據點，就近服務產業需求，擴展東南亞建廠商機。

東南亞聖暉
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