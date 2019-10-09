寬宏藝術Q3營收創新高 後市營運仍可期

2019-10-09 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



藝文展演主辦業商寬宏藝術（6596）9月未舉辦大型演唱會，不過在子公司台灣藝能演唱會工程接單能力良好，加上暑假藝文展覽活動進入尾聲認列門票及商品銷售收入，單月合併營收5,873萬元，與過往未有大型演唱會挹注的月份相較，表現相當不俗；累計第3季合併營收近6億元，前九個月合併營收13.4億元，均創歷史同期新高表現。

寬宏藝術前三季合併營收13.4億元，年增39.61%，表現已超越去年全年。

本季進入傳統演唱會旺季，公司將陸續舉辦費玉清告別演唱會（2場）、日本偶像女團AKB48、金曲歌王李玖哲、蕭煌奇等5場台北小巨蛋演唱會，詹雅雯30周年巡迴演唱會則在高雄巨蛋舉行，以及星光歌手曾沛慈TICC演唱會、大叔男團Uncle Encore的 Legacy演唱會；從各場次的預售情況來看，第4季營運表現可望較去年同期成長，全年將創下新高表現。

寬宏藝術並宣佈2020年第一波的展演活動確定演出名單，在公司積極引進並推廣全球經典音樂劇下，繼今年的《獅子王》後，不朽經典音樂劇《歌劇魅影》明年將在台北小巨蛋演出長達21場，因距離上次《歌劇魅影》來台演出已逾6年，明年登台預期可再掀起新一波進場朝聖風潮，預估門票銷售情況將比6年前更加樂觀。

明年寬宏藝術還將引進首次登台的音樂劇《國王與我》，此劇是由日本知名演員渡邊謙主演，今年8月份甫結束日本演出，門票全數銷售一空，預計明年6月造訪台灣，將會在北中南心共演出17場。

公司指出，《國王與我》呼應公司的海外發展策略，公司藉由投資國際的知名音樂劇IP，獲取海外演出的轉投資收益，並順勢取得台灣地區的主辦機會。

此外，寬宏藝術也將於明年寒假期間一口氣推出三個自製展覽，包括先前在高雄創造出排隊熱潮的「侏羅紀X恐龍水世界」，將於11月21日移師到到台北科教館展出，目前預售票已賣出萬張，預估全展期參觀人數可突破15萬人；自製展「勇闖金字塔體驗展」與「哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展」預售情況同樣亮眼。

另在授權展覽部分，「微型展2.0」將於12月巡迴到台中展出，同月份還有日本超人氣貼圖王「卡娜赫拉展－小動物眼中的15年與未來」（Kanahei）、及熱門繪本「小熊學校特展」在松菸展出。

寬宏藝術表示，自製展在毋需負擔授權金成本下，對公司的獲利提升將有所助益，而根據先前舉辦IP展覽經驗，展覽的授權商品收入比重可高於平均值，對公司營運也能增添動力。