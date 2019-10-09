走過經營權之爭 雙美、金可-KY股價聯袂大漲

2019-10-09 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



雙美（4728）、金可-KY今（9）日股價雙漲，雙美在經營權底定後，今日發動攻勢，盤中股價衝高來到101元，漲幅逾9%，而金可-KY挾著9月營收創歷史新高利多，開盤也強勢上漲，早盤來到188元，漲幅近7%。

膠原蛋白廠雙美經過8日股臨會的改選，經營權易主，由大股東典華一舉拿下過半席次，將主導公司未來動向，而經營雙美達三年的金可-KY董事長蔡國洲在雙美的經營上則退居二線。

金可-KY9月營收暴衝，公司公告9月合併營收8.11億元，月增26.72%，年增14.76%。

金可-KY表示，9月營收主要受惠中國產線開出，為應付彩片小量多樣化需求，共增加10條小產線，年產能約150萬片，另外，護理液新品上架，以及日本代工訂單等挹注，推升9月營收創高。金可-KY累計1~9月營收58.26億元，年增7.33%。

金可-KY表示，下半年是市場旺季，雖然受美中貿易影響，但對今年旺季需求不看淡，尤其接下來又有雙十一帶動市場需求，全年營收成長幅度可望朝雙位數目標邁進。

法人表示，金可-KY今年產品組合以及新產線效益，可望帶動淨利率表現，全年可望重返賺一個股本的實力。

雙美在新經營團隊底定後，原總經理林泉源可望回鍋，林齊國也表示，未來除持續積極擴大海外市場版圖，也將結合整形名醫李久恒在整形外科上多年累積的專業，強化雙美在臨床應用以及市場培訓等醫美形象，包括透過參加多場兩岸醫療美容產業交流會議、學術論壇等，奠定雙美布局兩岸醫美注射膠原蛋白領導品牌的重要基礎，並持續拓展兩岸更多醫美通路。