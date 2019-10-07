邑錡9月營收4,761萬元 月減2.5%

2019-10-07 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／台北報導



縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布9月營收4,761萬元，月減2.5%，為同期新高，年成長19.7％。累計2019年前三季合併營收4.85億元，年成長37.1％。

展望本季，邑錡表示，伴隨消費旺季有望帶動Brinno品牌銷售動能，除既有智慧家庭應用的Wi-Fi防盜電子貓眼-雙螢（Brinno DUO）與專業版三合一工程記錄專用套組 (BCC2000)，更積極規劃聚焦創意商用市場的縮時攝影創意套組與相關配件。

此外，邑錡近年積極提升Brinno品牌的全球知名度，並進一步結合自有品牌OBM業務產品技術能力，吸引創新ODM業務合作契機，展現自有品牌OBM業務與創新ODM業務互利互補效益，有助於創造未來營運保持良好成長。

邑錡表示，受惠公司調整Brinno品牌行銷策略、佈建區域型總代理經銷體系、完善產品線布局效益，逐步反映於自有品牌OBM業務成長表現，全球活躍經銷商已攀升至95個，並積極扶植歐洲、日本與東南亞等地區總代理重整經銷通路制度，以協助當地分銷商於產品教育、售後服務與行銷宣傳等資源共享，共創良好銷售表現。

其次，隨著Brinno品牌產品線越趨完善，今年推出應用於建築工業領域之「專業版三合一工程記錄專用套組」，滿足一次購足需求並創造熱銷佳績，占自有品牌OBM業務收入比重達25％，創造自有品牌OBM業務銷售今年以來持續維持雙位數成長力道。