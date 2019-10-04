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晶碩10月7日掛牌上市 每股152元

2019-10-04 16:44經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

主要從事軟式隱形眼鏡研發、製造與銷售的專業公司晶碩 (6491)將在10月7日掛牌上市，每股152元；晶碩近年來營收及獲利呈現三級跳，去年全年度營收31.3億元，EPS9.02元，都創歷史新高，未來伴隨人口老化問題、兒童初齡近視不斷下降、美瞳片隨流行產業成長及推出新世代高透氧矽水膠鏡片等，預期將成為持續成長的動能。

晶碩上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達205元，競拍得標加權平均價格173.75元，約為競拍底價128.81元的1.35倍；此外，公開申購價為152元，總計吸引約20萬人參與申購，申購過程中凍結逾3,000萬元之資金且中籤率僅1.52%，顯示市場反應熱烈。

晶碩在台灣成立自有門市將近8年以來，已經累積超過70萬以上的會員，在大陸天貓旗艦店上銷售額仍是屢創新高，產品品質及設計研發能力備受消費者肯定，從自有品牌經營取得一席之地後，2013年切入日本代工市場，藉由過去通路銷售的成功經驗，搭配完整及多國的產品證照，協助客戶在不增加庫存品項與成本的條件下擴增其他國家市場拓展的機會。

此外，晶碩與代工客戶建立多層次的合作模式，除傳統代工製造外，也可委託設計、共同開發設計及品牌代理銷售等，提供更多彈性與多變化的產品服務與商業模式給客戶，與客戶一同開拓市場，近年晶碩已成功爭取海外知名大廠之訂單，品牌的茁壯對自有品牌的營業額，與國外代工業務成長間，發揮了相輔相成的效果。

晶碩表示，不斷投注資源研發新技術與新產品，來服務自有品牌與代工業務的客戶。生產技術藉由智能化自動設備生產模式與大數據的動態管制全面提升產品品質，進而縮短產品交期，提高產品達交率，創造降低客戶庫存與營運現金流的優勢，提高客戶滿意度。

晶碩指出，新產品陸續跨入高階光學、高性能矽水膠、低製造成本日拋矽水膠與功能性隱形眼鏡，加上客製化、多樣化的服務，結合產品銷售全球市場的認證佈局，建立多元化銷售渠道，有效協助客戶推廣產品，預期在新產品的持續推出及新市場的持續開拓下，業績成長可期。

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