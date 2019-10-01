南仁湖頻添公路驛站新據點 股價勁揚

2019-10-01 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



南仁湖（5905）近年積極布局公路驛站開發並見成效，陸續取得雲林古坑綠色隧道交流驛站、台東大武之心南迴驛站，其中，古坑綠色隧道交流驛站已在去年10月營運，台東大武之心南迴驛站則可望在兩年後加入營運，另台中市海洋生態館亦由南仁湖團隊取得營運管理權，預計3年完成啟用。市場看好，南仁湖新據點持續增加，可望帶來營運動能，吸引買盤進駐，推升南仁湖盤中股價來到9.68元，漲幅達8%，並創一個多月來新高價。

南仁湖鎖定國道服務區、公路驛站、醫療院所綜合美食廣場做商場經營，近年維持獲利，但每股稅後純益皆不到0.5元，不過，隨著新據點在未來兩、三年持續增加，可望帶來營運新動能。包括台中海洋生態館案，延續屏東海生館的經營經驗，南仁湖順利取得台中市海洋生態館OT案經營權，未來將成為中部首座海洋活體水族展示館。被喻為台東縣新門面的「台東城鎮之心－南迴驛」工程也已在日前動土，預計2021年3月完工，未來將由南仁湖企業進駐營運，有餐廳、購物中心，

此外，去年底重新公告招標的高速公路服務區ROT案（整建、營運、移轉），南仁湖集團取得五處服務區經營權，繼續穩坐服務區霸主寶座。包括西螺、古坑、東山、關廟和中壢湖口服務區，營運期9年，營運期滿績效良好得續約一次，以三年為限，使南仁湖可望保持穩健營運表現。