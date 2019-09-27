台燿、寶雅 法人力挺

2019-09-27 00:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股昨（26）開高走低，題材股相對強勢，其中，CCL大廠台燿（6274）因美銀證券拉抬目標價，早盤強勢走揚，吸引市場關注；另一檔高價股寶雅則獲本國大型投顧喊進，在外資連買護航，走出均線全面翻揚的多頭格局。

美銀最新報告，主要針對台燿基本面提出釋疑，內容指出，台燿為台股參與5G商機不可忽視的潛力個股，但因日前公司公告贖回可轉債，加上外傳第4季動能看減，導致股價明顯走弱。

美銀表示，台燿公告贖回可轉債的額度約8.21億元，轉換價93元，將自10月7日至11月6日行使權利，換算稀釋股權幅度3.3%，影響並不大。

而且，在基本面上，一直壓抑台燿成長性的材料短缺問題，可望在9月中解決，沒有趨勢反轉的問題。

根據美銀調查，台燿用於高階產品的玻璃纖維由Nittobo供貨，Nittobo為因應高階CCL需求擴大，不僅啟動擴產，也對明年第1季和2011-2023年的擴產提出指引，有助台燿後續擴廠和加速支援400G網通、基地台及高效運算產品需求。

以第4季來看，美銀估計，台燿在材料正常供貨後，單季毛利率將增加1.3個百分點、至25.2%，2020-2021年獲利也有更高成長性，該券商分別將年獲利預測上調1.3%、3.7%，每股純益（EPS）達到12.8元、14.9元。

本土大型投顧則看好寶雅挺進「五」字頭500元，今年來，寶雅同店銷售恢復成長，累計上半年同店銷售額成長2.5%，第3季來加速增長4.4%。

投顧分析，寶雅動能增加來自兩大推力，包括積極行銷吸引顧客回流、購物集點等活動效果彰顯。

目前寶雅預估今年門市數約230家，2020年新增20家，而以日前屏東門市開張的第一個月繳出佳績下，後續隨著門市拓展的表現值得關注。