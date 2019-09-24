翔宇生醫旗下DV保養品 前八個月營收年增2.73倍

2019-09-24 17:12 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



翔宇生醫（6539）旗下醫美保養品品牌「DV TOKYO」於第2季進駐大陸淘寶等電視購物台與電商平台，「DV TOKYO」系列醫美保養品熱銷，帶動累計銷售業績突破人民幣千萬元，推進翔宇旗下DV保養品前八個月營收的年增率達2.73倍，創造公司整體營運新一波成長動能。

翔宇生醫總經理張麗綺表示，大陸市場美容保養商品眾多，因此正確的市場定位及產品區隔成為致勝銷售的關鍵所在。

張麗綺表示，正確的市場定位及產品區隔世翔宇打入大陸市場成功的關鍵，翔宇為快速打開 DV（Déesse Vivant 笛絲薇夢）在大陸市場的品牌知名度，今年第 2 季將旗下 100％日本原裝進口的「DV TOKYO」系列之頂級醫美保養品透過跨境電商平台及大陸電視購物台等方式進駐，其中，「冰原活萃凍齡膜」產品，主要是針對亞洲女性膚質與潮溼型氣候環境開發。

有別於大陸市場其他使用化工原料的保養品，在公司專業的行銷團隊運用大數據分析鎖定 22 至 45 歲潛力之消費客群，透過精確的廣告投入等行銷策略執行下，整體的效益逐步展開，也是締造 DV TOKYO 品牌力提升、銷售表現亮眼佳績的主要原因。

根據大陸國家統計局最新數據顯示，今年前八月大陸整體社會消費品零售總額年增 8.2％，其中，統計年主營業務收入在人民幣 500 萬元及以上的零售業法人單位，其限額以上企業（單位）商品零售化妝品類總額達人民幣 1,893.3 億元、年增 12.7％，明顯優於整體零售消費市場表現，創造相關美容保養相關供應商良好的銷售環境。

翔宇生醫看好大陸醫美保養品持續不斷增長的市場需求，將有助於旗下自有品牌 DV 保養品、保健食品及 SPA 銷售體驗館擴大市場範疇，目前翔宇將持續擴增旗下DV TOKYO 保養品、DV 保健食品等的產品線於大陸市場進行銷售。

另一方面，開拓更多包括電視購物、電商平台等合作的銷售通路管道，以期拉升 DV 在大陸美容保養市場占有率之表現，並對整體營運帶來正面的挹注。