餐飲股添新兵 豆府明掛牌上櫃

2019-09-24 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



餐飲股添新兵，豆府（2752）由福邦證券輔導上櫃，以競價拍賣及公開申購方式完成股票上櫃前承銷作業，將於明日掛牌上櫃。日前進行上櫃前公開申購，公開申購張數共2,400張，公開申購價為每股84元，共有超過12.8萬人參與申購，申購過程凍結逾134億元資金，中籤率僅 0.45%。

豆府此次新股現增上市公開承銷股數72% 採競拍，另外 28% 採公開申購，最低投標價格為每股84元，參與投標合格標單共1,104筆，得標筆數 281 筆，最低得標價格為115元，最高得標價格130元，得標加權平均價格為117.67元。此次競拍得標加權平均價格117.67元，約為競拍底價84元的1.4倍。

豆府實收資本額為1.6億元，增資後股本將增加至1.89億元，目前全台共有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房等4個品牌，共有38家據點，包括涓豆腐18家、北村豆腐家9家、韓姜熙的小廚房6家、銅盤5家。

展望下半年，豆府表示，將深化在台布局，並將跨足非韓式料理異國料理，以多角化經營策略來擴大營運的規模，預計10月中旬在台開立第一間非韓料理，引進越南百年河粉品牌─飛機河粉，另也規劃引進米其林泰式炒河粉、以及開發台灣五星主廚牛肉麵。

此外，也放眼海外市場，今年初「GOTCHICKEN」炸雞品牌首店已在越南胡志明市開業，持續尋求展店機會，朝國際化連鎖餐飲集團邁進。