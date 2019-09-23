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晶碩將掛牌掀比價效應 精華股價觸及填息價位

2019-09-23 12:22經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

高價生技股維持高人氣，生技股王精華（1565）在買盤推升下，盤中來到484.5元，漲幅達7%，盤中並來到填息價位，一甩今年除息以來一路貼息的頹勢。另外，保瑞（6472）也持續扮演多方火種，股價步步高，今盤中來到180元，漲幅逾6%。另包括泰博（4736）、雙美（4728）等盤中漲幅亦逾3%。

精華自8月26日除息以來，股價就直直落，一路呈現貼息窘境，最低來到416元。不過，近期逢低買盤開始進場承接，自上周開始，股價連日轉強，今日並首度觸及填息價位。精華今年以來營運動能不佳，主要受日系客戶訂單下滑影響，並使得產能利用率節節下降。不過，競爭對手晶碩（6491）將於10月7日掛牌，承銷價暫定152元，目前興櫃價在200元上下，可望帶來比價效應。

雙美近期有經營權之爭，使得股價表現相對活潑。雙美位於南部科學園區的新廠上周舉行動土典禮，公司表示，由於目前產能受限於標準產房租賃，每年僅能生產 8~10萬ml，已無法支應未來兩年的市場需求與成長，新廠的建置將適時的銜接舊廠線的產能與營業的成長需求，新廠建置後，預估產能可逐步擴充至現有產能 3倍之上。雙美新廠占地9,662平方公尺，建造面積占15,173平方公尺，並預計將於2021年完工與量產。

生技股精華

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