新盛力今掛牌上櫃 開盤大漲逾九成

2019-09-17 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



專業鋰離子電池模組製造商新盛力（4931）於今（17）日以承銷價18元掛牌上櫃，開盤大漲逾九成，正式開啟蜜月行情。

新盛力專攻雙位數成長的Non-IT藍海市場，著重中高功率客製化設計的電池模組，做出市場區隔與定位，擁有競爭優勢；受惠市場趨勢需求帶動，該公司輕型電動交通工具、儲能、電動工具應用三大領域產品，獲利與毛利率穩定成長，持續挹注公司營運動能。

由於Non-IT應用極為多樣化，業界無標準化解決方案，且中高功率電源管理系統要求技術門檻高。

新盛力豐富且專業的ODM經驗及製程管理能力，提供客戶從規格討論、設計展開、試產、設計驗證等各個開發階段，一系列量身打造的客製化整體解決方案，為業界少數具有此項能力之廠商，相較同業多半專注於IT產業規格統一且較低功率的電池模組，市場前景看好。

根據歐洲自行車產業協會資料指出，2018年歐盟市場電動自行車規模約300萬台，預估2019年將會成長到400萬台，平均每年有20％複合成長，成為自行車產業的新藍海。新盛力今年獲得電動自行車客戶銷往歐盟的強勁需求，輕型電動車業務佔比已由去年的8%成長提高至13%，預計將有更進一步的成長。

此外，根據全球知名研究機構GlobalData研究報告指出，由於電力市場的技術價格下降及發展速度加快趨勢下，預估到2023年全球電池儲能市場將增長到131.3億美元，在技術上，鋰電池在高容量、體積小與重量輕等優點，將成為儲能市場的首選主流。新盛力持續發展鋰離子電池更高功率與容量之產品應用，拓展產品應用面的廣度，未來深具發展空間。

在電動手工具發展上，因為歐美、日本等地區DIY組裝、動力工具產品，以及高效儲能的工具需求，帶動近年全球電動手工具高速成長，在主要發展領域，需要大電流輸出、循環壽命長特性。

該公司挾Hi-power產品開發的豐富經驗優勢，目前已開發出電動工具無刷馬達控制器，對於開拓市場有明顯助益。在輕型電動交通工具、儲能、電動工具三大動能推助下，新盛力未來營運展望樂觀可期。