晶碩10月7日掛牌上市 採競價拍賣、每股承銷價暫訂152元

2019-09-16 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



主要從事軟式隱形眼鏡研發、製造與銷售的專業公司晶碩光學 （6491）預計10月7日掛牌上市，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為128.81元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.18倍為上限，因此承銷價暫定為152元。

競價拍賣從9月17日起至9月19日止，底價以9月11日前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數之7成為其上限，晶碩將競拍底價敲定為每股128.81元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

晶碩將於9月25日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.18倍為上限，暫定為每股152元。

晶碩為專業軟式隱形眼鏡製造商，在新產品部份，開發新世代高透氧矽水膠鏡片，相較於傳統水膠鏡片，更進一步提升了配戴舒適性，產品採用複合功能性分子設計，使用化學鍵結技術修飾鏡片表面特性，此新技術讓鏡片內外能同時兼顧，鏡片表面提供高度潤濕及保濕效果而鏡片內部達到高度透氧，以期達到更符合消費者需求的產品，且與目前市場上的一般矽水膠鏡片做出區隔。

在新製程技術部份，開發高自動化乾片生產系統、智慧型封裝系統並導入人工智慧自動光學檢驗系統，全面提升產品品質，提高生產效率及降底生產成本。

晶碩成立至今僅10年時間，近3年營收及獲利快速增長，2016年營收為16.6億元、EPS3.11元，到2018年時營收已達31.3億元、EPS達9.02元，整體經營績效相當亮眼，今年上半年營收約15億元，稅後淨利達1.9億元，EPS3.17元，仍保有相對穩健的經營成果。

展望未來，晶碩在產品開發上力求全產品線的完備，包含矽水膠材質以及各式光學功能型設計；另因證照方面的取得也是開拓市場的關鍵，在證照申請上，晶碩也持續積極進行，以協助客戶在不增加庫存品項與成本的條件下擴增其他國家市場拓展的機會。

另外在銷售模式上跳脫傳統銷售渠道的商業模式，提供更多彈性與多變化的產品服務與商業模式給客戶，與客戶一同開拓市場，在矽水膠產品加入產品線後，相信能有效帶動以矽水膠產品為主的歐美市場業績。

根據Contact Lens Spectrum預估，全球隱形眼鏡市場規模將2016年的72億美元成長至2018年的85億美元，年複合成長率達5.69%，顯示整體隱形眼鏡市場仍保持增長態勢。另根據國際大廠Cooper預估2018年至2023年CAGR約6%，加以中國及東南亞市場因經濟持續成長，持續同步帶動隱形眼鏡需求，在整體市場呈現樂觀且晶碩持續保持良好競爭力的情況下，未來業績成長可期。