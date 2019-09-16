茶飲股拼多角化經營 六角、雅茗-KY出招

2019-09-16 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



茶飲股拼多角化經營，六角（2732）旗下品牌「Bake Code烘焙密碼」延平店今日正式開幕，為全球第15家分店，該品牌自2010年起，以新竹作為基地，已陸續在台灣、加拿大、美國等地擴展新店。雅茗-KY（2726）看好中國市場外送商機，與廈門知名網咖業者異業結盟，2個月內即成功開出18店， 24小時全天候點餐服務，使得廈門區外送占比高達40%，創立業界新商業模式。

六角表示，根據經濟部統計，台灣烘焙業產值年逾600億元，另，財政部也指出，台灣西點麵包店在2018年已有將近5,000家規模。面對如此龐大的烘培產業市場，旗下「BAKE CODE烘焙密碼」展店腳步仍穩定發展，鎖定25至40歲社區家庭客，台北加新竹地區已累積超過4萬以上的品牌忠誠會員，看準國內烘焙商機持續發酵，開設台北延平店，選在士林區延平北路五段，附近鄰近幼兒園、國民小學學區，期望吸引社區家庭客群消費。

雅茗-KY表示，與廈門網咖業者的合作模式獲得品牌知名度大幅攀升與單店雙倍坪效收益，另與阿里巴巴旗下天貓超市合作開設「快樂檸檬」天貓校園店，月均營業額達一般門店兩倍以上。隨著各大學校園開學季的到來，除現有的北京清華大學、北京對外經貿大學、北京城市學院、廈門大學等，已再合作簽下10店，加速於大陸重點大學校園展店，深化市場占有率。

另外，「快樂檸檬」與「大白兔奶糖」在上海開出的「大白兔奶茶」聯名店，開幕以來也持續吸引大陸各商場及加盟商的關注，公司預計將在今年11月於上海進口博覽會再開出新店。