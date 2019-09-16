IPC新生力軍鑫創今日掛牌上櫃 漲幅逾二成

2019-09-16 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



專注車載電腦領域之IPC廠商鑫創電子今日以每股60元掛牌上櫃，上櫃前競拍及公開申購的市場反應熱烈，公開申購總計吸引超過12.9萬人參與，中籤率僅0.27%，而掛牌上櫃首日以72.5元開出，一度拉升至73.7元，漲幅22.8%，盤中維持高檔價位，順利拉開蜜月行情序幕。

鑫創電子成立至今 10 年時間，營收及獲利呈現成長趨勢，最近三年度營收分別為2.4億元、3.17億元、3.39億元，毛利率均在35%以上，EPS亦保持在3.5元以上。今年上半年營收1.8億元，EPS為1.86元，今年下半年可望隨著先前耕耘之美洲警車專案持續放量，累計1-8月營收達 2.5 億元，年增12.84 %，已創歷史新高。

展望未來，受惠於各城市之智慧交通設施持續投入、各商用車隊持續整合各種功能及5G時代來臨帶動車聯網之發展，相關車載電腦之應用將具備可觀之商機，鑫創電子搭載GPU之無風扇車載產品出貨量將有明顯提升，未來營運成長前景看俏。