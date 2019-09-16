IPC新生力軍鑫創今日掛牌上櫃 漲幅逾二成
專注車載電腦領域之IPC廠商鑫創電子今日以每股60元掛牌上櫃，上櫃前競拍及公開申購的市場反應熱烈，公開申購總計吸引超過12.9萬人參與，中籤率僅0.27%，而掛牌上櫃首日以72.5元開出，一度拉升至73.7元，漲幅22.8%，盤中維持高檔價位，順利拉開蜜月行情序幕。
鑫創電子成立至今 10 年時間，營收及獲利呈現成長趨勢，最近三年度營收分別為2.4億元、3.17億元、3.39億元，毛利率均在35%以上，EPS亦保持在3.5元以上。今年上半年營收1.8億元，EPS為1.86元，今年下半年可望隨著先前耕耘之美洲警車專案持續放量，累計1-8月營收達 2.5 億元，年增12.84 %，已創歷史新高。
展望未來，受惠於各城市之智慧交通設施持續投入、各商用車隊持續整合各種功能及5G時代來臨帶動車聯網之發展，相關車載電腦之應用將具備可觀之商機，鑫創電子搭載GPU之無風扇車載產品出貨量將有明顯提升，未來營運成長前景看俏。
有鑑於公車等非消費型車輛之無人車發展應用較一般家用車更為快速，鑫創電子已跨足智能輔助駕駛公車及無人駕駛公車的專案等應用，目前全球三大無人小型巴士製造商中，鑫創電子已成為其中兩家之合作廠商，可望帶動整體營收規模進一步向上推升。
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