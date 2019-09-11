美廉社突破700店 今發表新店型 拼明年掛牌

2019-09-11 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



三商家購（2945）旗下美廉社今日宣布開出第700家門市，同時發表新店型「友善回饋店」，且以新申辦美廉社LINE電子會員送50元購物金的方式，全力推動會員線上化，拓展數位版圖。據悉，三商家購預計明年送件，可望在明年掛牌上市。目前興櫃股價在100元上下。

美廉社今年邁入第13年，並在9月突破700家門市。三商家購表示，包括美廉社、美廉城超、心樸市集等通路，今年將持續展店，除了美廉社，心樸市集今年預計新增2家，選址在大直、新店，美廉城超第四季會在內湖開標準店。

三商家購總經理邱光隆表示，今年前8個月營運受系統導入與天候等影響，速度上有稍微放慢一點，開店也因人力而較緩，但下半年表現可望優於上半年。

針對此次發表的新店型「友善回饋店」，邱光隆表示，不同於其他通路，美廉社店面較小，貨架數也相對精簡，商品上架陳列空間不及其他零售通路來的多。為了精選符合時宜的商品給消費者，不論是市場銷售反應不佳、新品上市，原有商品、或熱賣商品，都有可能計畫性下架。而退貨過程中，商品的品質和狀態也會因為搬運和運送流程，讓價值耗損面臨報廢命運，一年報廢數量，將近50萬件。

邱光隆表示，為避免商品浪費最終下架退貨以及丟棄，美廉社2017年便實施不退貨政策， 並於今年7月，在新北市土城區、嘉義市西區、新竹縣芎林鄉三地，開立「友善回饋店」專門店型。讓這些面臨下架的商品及時被集中，平均每個月就有40項商品計畫性下架進入友善回饋店，並以最低約3折促銷價格販售。